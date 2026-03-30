卓永興解「4人12小時」論　彈性處理宏福苑居民聯署多次上樓訴求

政府上周五（27日）公布受宏福苑火災影響的七幢樓宇居民，4月20日起可分批返回單位執拾，最多4人上樓，逗留最多3小時。政務司副司長卓永興其後在電台指「4人上樓等同有12小時、告別單位不用花太多時間」言論引爭議。卓永興今日（30日）見記者表示，原意是「多幾對手執拾」，若居民有需要再次上樓，可以告知「一戶一社工」，政府會視乎訴求數目、樓層分佈等具體情況處理。



受宏福苑火災影響的七幢樓宇居民，4月20日起可分批返回單位執拾物品，最多4人上樓，可逗留最多3小時。（資料圖片）（梁鵬威攝）

卓永興稱若需要再次上樓可告知「一戶一社工」

卓永興今日出席活動後見記者，稱政府安排是出於對受損樓宇安全性的考慮，但所有居民在首次上樓執拾後，若有需要，可以告知「一戶一社工」，政府會根據座數分布點、樓層分佈點具體情況處理，希望對居民的支援更到位、更有效率。

卓永興表示，基本上各戶上樓都是「一轉」，不過明白居民不想一刀切，故會視乎現場實際情況和秩序作彈性處理，包括或可上樓不止一次。

被問到早前「4人上樓等同有12小時執拾」的言論，卓永興解釋說，原意是「如果有幾個人上去，就多幾對手執拾，咁嘅意思啫。」

受宏福苑火災影響的七幢樓宇居民，4月20日起可分批返回單位執拾物品，最多4人上樓，可逗留最多3小時。（梁鵬威攝）

居民聯署人數增至542

對於政府方案，宏福苑部份居民批評時間太倉促，稱單次3小時難以妥善執回重要物品，且要一次過搬走所有物品，容易因過重有危險。有居民因此發起網上聯署，希望當局容許居民多次返回單位執拾，及在限時內多次進出搬運。迄今已有542人聯署，居民指目標是有600至700人簽名。