高級督察涉說謊向2同袍借14萬　認欠債每月須還11萬　裁兩項罪成

高級督察鄧俊豪涉向兩名同袍訛稱被銀行追按揭貸款，及親戚病重等，向他們借款合共14萬元，廉署經調查後提出檢控，鄧否認欺詐及訂明人員接受利益罪，但自辯時被揭按揭實用其妻名，其父雖曾跌倒但無看醫生，聆訊更揭鄧曾欠債逾200萬，至今仍每月需還款11萬。案件今(20日）在觀塘裁判法院裁決，裁判官劉淑嫻裁定鄧就欺詐罪及訂明人員接受利益兩罪皆罪成。把案件押後至5月5日判刑，被告須還押候判。



被告鄧俊豪（44歲，時任西貢分區助理指揮官），被控欺詐罪及訂明人員接受利益罪，指他於2023年11月12日至20日期間，在港向高級督察郭俊希訛稱某銀行要求他即時償還按揭，意圖詐騙而誘使郭借他13萬元；他另涉於2024年1月7日，在未得行政長官准許下，接受警員黃榮立1萬元的貸款。

被告鄧俊豪在控方盤問下，認2023年時，其債務超過2百萬元。(陳蓉攝)

被告鄧俊豪曾任西貢分區助理指揮官（行動）。(警方影片截圖）

高級督察稱曾借13萬元給被告

控方案情指，被告在2023年11月12日在電話表示因為債務問題要「Call loan」，問高級督察郭俊希借了10萬元。郭將10萬元轉帳到被告銀行帳戶。同月20日，被告再稱：「爭3萬先可以過到貸款。」郭遂再借出3萬元。郭庭上稱，他知道被告有家室，若被收樓會很徬徨，他出於同理心借錢給被告。

指被告至今仍欠8萬未還

在2024年1月初，郭說因為臨近新年和稅季，叫被告還錢，被告一度稱家人入院，最後當月還了5萬元，至今仍欠8萬元未還。

警員指被告稱家人做手術求借錢

警員黃榮立則作供稱，被告致電向他借錢時提到有家人病重要做手術，費用約60萬元，惟手頭只有40萬元，問黃能否幫手借錢。黃考慮後稱只有1萬元鬆動錢，轉賬給被告。被告至今未還。

高級督察郭俊希稱，他與被告鄧俊豪無私交，但知被告有家庭，出於同情而曾借他13萬元，但至今仍欠他8萬元。(陳曉欣攝)

警員黃榮立稱被告鄧俊豪曾稱家人有重病向他借錢，他曾借出1萬元，至今被告無還錢。(陳曉欣攝)

被告自辯認父只是跌倒無睇醫生

被告有出庭自辯，指他與家人同住於鑽石山的物業，由妻做按揭，擔保人是其妻胞妹。他又指其父曾在2024年1月跌倒受傷，故他向下屬黃榮立借1萬元，但他承認父親並無因跌倒而睇醫生。

被告稱他擔心自己有大腸癌

被告又解釋稱，他因有大便出血，初步診斷為胃竇炎和內痔，但他擔心會發展成大腸癌，估計手術要14至16萬，但他怕尷尬，借錢時向黃稱是親戚有重病，最獲黃借款1萬。

被告承認曾申請按揭不成功

被告在控方盤下亦承認，其妻在2022年11月申請按揭，擔保人為其妻子的妹妹，但他稱是後期才知擔保人身份。鄧又稱他們同年12月搬入單位，月供3.4萬元，他雖然申請按揭不成功，但強調作為丈夫和父親，仍需照顧家庭，他們現在仍居在那裡。

被告認個人債務達200多萬

被告同意在2012年曾貸款，因多年未還清，款項滾至超過100萬。他亦有向其他財務公司借貸，至2023年，其個人債務達200多萬，但這些債務不會令其妻被「call loan」，最壞情況僅他會被破產，不影響其妻。

月薪11萬但每月要還款11萬

鄧另確認，在2023年左右，僅欠財務機構的債項，他每月要還款11萬。他當時月薪約11萬，帳面而言不足還款，但不同意入不敷支，因有債務清減及還款額減少，故仍可負擔，且他另有數個細信用額的戶口，本金可循環再用，可用作周轉。

案件編號：KTCC2545/2024