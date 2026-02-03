高級督察涉向2同袍借14萬　證人稱不會視被告是朋友　被告慨嘆

高級督察涉同袍訛稱被銀行Call Loan (取回貸款)，及親戚病重，向兩名同袍借款合共14萬元，他否認欺詐及訂明人員接受利益罪，今（3日）於觀塘裁判法院受審。與被告同屬高級督察的證人供稱，與被告並沒私交，但指被告向他稱因債務問題被Call loan，他知被告有子女，基於同情心，又一場同事，故借了13萬元給被告。沒有律師代表的被告，在盤問這名證人時謂：「原來我哋之間嘅關係咁淡薄。」該證人之後補充，被告至今仍欠他8萬未還。



被告鄧俊豪（44歲，時任西貢分區助理指揮官），被控欺詐罪及訂明人員接受利益罪，指他於2023年11月12日至20日期間，在港向高級督察郭俊希訛稱某銀行要求他即時償還按揭，意圖詐騙而誘使郭借他13萬元；他另涉於2024年1月7日，在未得行政長官准許下，接受警員黃榮立1萬元的貸款。

被告妻有申請按揭每月需還3萬

承認事實指，被告在2001年加入警隊任警員，2020年晉升為高級督察。案發時在西貢分區任助理指揮官。被告沒有在香港擁有任何物業，亦沒有借過按揭貸款，但其妻黃詠詩（音譯），則在2022年9月向建設銀行申請按揭貸款並獲批，每月需償還約3萬元。

郭稱不會形容被告是朋友

高級督察郭俊希供稱，他在2018年駐守東九龍衝鋒隊總部時認識被告，兩人只有工作關係，沒有私交，不會形容對方是朋友。

知被告有家庭 若被收樓會很徬徨

郭稱，被告在2023年11月12日在電話表示因為債務問題要「Call loan」，問他借了10萬元。郭將10萬元轉帳到被告銀行帳戶。同月20日，被告再稱「爭3萬先可以過到貸款」，郭遂再借出3萬元。郭庭上稱，他知道被告有家室，若被收樓會很徬徨，他出於同理心借錢給被告。

指被告至今仍欠8萬元未還

及至2024年1月初，郭說因為臨近新年和稅季，叫被告還錢，被告一度稱家人入院，最後當月還了5萬元，至今仍欠8萬元未還。

郭覆問時改口

被告其後親自盤問郭，並說：「證人，好耐冇見啦……睇完證人供詞發覺原來我哋之間嘅關係咁淡薄。」他之後指出，他在11月12日向郭借錢時，曾表示因為擔心遲供樓而引發被「Call loan」，但其住所的業權不屬於他，並稱會支付1%利息予郭，並會分期還款。郭同意被告有提過擔心遲供樓會引發被收回貸款，稱會付利息和分期還款，但郭在覆問時又改口指被告沒提過擔心被「Call loan」。

郭同意被告無提過不會還款

郭稱，其上司在1月底問他被告有否向他借錢，事件因而彙報至管理層。被告在2024年1月底被停止職務，2月中被調派到郭工作的黃大仙警署。被告指向郭指出，他沒有表示過不會還款，郭同意。

被告另澄清，他在2018年在港島總區工作，直至2021年才駐守東九龍衝鋒隊並認識郭，與郭說的差很遠。郭同意錄證人供詞時忘記了。

指被告稱家人重病要借錢

警員黃榮立供稱，被告致電向他借錢時提到有家人病重要做手術，費用約60萬元，惟手頭只有40萬元，問黃能否幫手借錢。黃考慮後稱只有1萬元鬆動錢，轉賬給被告。被告至今未還。

被告盤問時指，他當時稱手術費約14至16萬元，黃聽錯。黃否認說法，另同意被告不會欠錢不還。

