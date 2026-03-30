皇馬簽名會風波｜三名球迷入稟追討　獲判4400元賠償

皇馬球星對巴塞傳奇表演賽2024年在港舉行，賽前的球星見面會卻被批評貨不對辦。有球迷指場內人流管控差，查票亦十分粗疏，有人成功亂入，令購票人士未能與球星見面及索取簽名；更傳出球星費高因不滿安排「拍枱」離場。其後有球迷透過小額錢債審裁處入稟追討。



兩年多後的今天（30日）終於迎來法庭裁決，法官在聆訊後裁定主辦方在活動安排上存在失當，應承擔相關法律責任。三名入稟追討的球迷最終獲判4,400元全額賠償，尚有其他入稟的球迷正進行法律程序。



2024年，皇馬球星對巴塞傳奇表演賽在港舉行。（夏家朗攝）

國際知名球星費高（左）和卡路士（右）於球星見面會上簽名。

皇馬球星對巴塞傳奇表演賽賽前的球星見面會被批評貨不對辦。一名當時有參加見面會的皇馬球迷黃先生指，當日到達簽名會場時已有百人聚集。他們在場外輪候，比原定時間遲40分鐘才能成功入內，但當時場內已至少有50至60人，卻被告知要「交場」予巴塞球隊，只能逗留20分鐘。

另一名皇馬球迷崔先生則表示，見面會秩序非常混亂，場內工作人員檢查門票粗疏。有持巴塞見面會門票的球迷，能成功進入皇馬見面會；更留意到有佩戴大會通行證的人士在與球星簽名影相，而並非付費持手帶的球迷。

崔先生到場時，球星簡拿華路（右）已站起，預備離場。崔先生最終錯過了跟他的互動機會。（崔先生提供）

現場有球迷的球衣遭撕爛，有傳是費高簽得不耐煩而為。（崔先生提供）

皇馬香港球迷會：球迷入稟望討回公道 讓消費者權益得到保障

有未能與球星見面及索取簽名的球迷透過小額錢債審裁處入稟追討。皇馬香港球迷會今日在社交媒體公布，指今日終迎來法庭裁決，法官在聆訊後裁定主辦方在活動安排上存在失當，應承擔相關法律責任。三名入稟追討的球迷最終獲判4,400元全額賠償，尚有其他入稟的球迷正進行法律程序。

球迷會在聲明中重申，任何金錢也無法彌補當時失望的遺憾。球迷入稟並非要求巨額賠償，而是要為所有受影響球迷討回一個公道，並讓消費者應有的基本權益得到保障。