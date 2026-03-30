「復活節星期一」今年起列勞工假　有機會連放3日　外傭同受惠

根據政府2026年公眾假期安排，今年起「復活節星期一」列為俗稱「勞工假」的法定假期，全年共有15天。由於今年「復活節星期一」（4月6日，星期一）為清明節補假，故此政府將4月7日星期二列為「復活節星期一」補假，即星期日放假打工仔有機會享三日連假，外傭也同樣受惠。



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2022年起每2年增一天法定假期 2030年起銀行假與勞工假看齊

香港打工仔公眾假期分兩批，一批放17日公眾假期，即俗稱「紅日」或銀行假；另一批主要「藍領」，放假期較少的法定假期，俗稱「勞工假」。為改善勞工工作環境，政府2022年實施每兩年增加一天勞工假，直至勞工假日數與公眾假期日數一致，按規定2030年法定假日日數將與公眾假期日數看齊。

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下周日至周二列法定假期 周一及周二為補假

今年為政策實施第三個周期，「勞工假」已由原先12天增至15天。今年新增的假期為「復活節星期一」，即4月6日。今年由於清明節在4月5日星期日，4月6日列為清明節補假，而4月6日則列「復活節星期一」補假，故此放勞工假的市民及星期日放假的外傭等，屆時可以連續放假三天。

對一直放銀行假的僱員，今年則可由本周五的「耶穌受難節」起，連放五日至下周二，到下周三才需上班。

2026年法定假期



一月一日：1月1日

農曆年初一：2月17日

農曆年初二：2月18日

農曆年初三：2月19日

清明節：4月5日

復活節：4月6日

勞動節：5月1日

佛誕：5月24日

端午節：6月19日

香港特別行政區成立紀念日：7月1日

中秋節翌日：9月26日

國慶日：10月1日

重陽節：10月18日

冬節 或 聖誕節 （由僱主選擇）：12月22日 或 12月25日

聖誕節後第一個周日：12月26日

*根據《2021年僱傭（修訂）條例》，2026年起新增復活節星期一為法定假日。



現時尚未列為法定假期的是耶穌受難節及耶穌受難節翌日，按2022年旳修訂，將分別在2028年及2030年轉為法定假期。