0班小學｜鮮魚行學校擬與同區理念相近學校合併　已向教育局申請

早前有15所小學在2026/27學年獲派「0班」，面臨殺校危機下，相關學校向教育局提交發展方案申請限期今日（31日）屆滿。其中三度收生不足的鮮魚行學校，校監黃天雄今發聲明指，經法團校董會議決後，選擇與區內理念相近的辦學團體合併，並已向教育局提交相關申請。至於是哪一個辦學團體，校方回覆查詢指暫不便回應。



學齡人口持續下跌，下學年有15間小學不獲資助開辦小一班級，即俗稱派「0班」，包括三度跌入殺網的鮮魚行學校。（資料圖片/湯致遠攝）

黃天雄在聲明中表示，校方高度重視學校未來發展⽅向和學⽣的福祉，獲派「0班」後隨即與辦學團體及法團校董會進⾏多輪緊急會議，審慎評估學校的未來發展路向，經深入商議後，法團校董會議決選擇與區內理念相近的辦學團體合併，並已向教育局提交相關申請。

校監聲明：深信合併能整合兩校優質資源 發揮協同效應

黃天雄表示，法團校董會深信合併能整合兩校的優質資源，發揮協同效應，為學生提供更穩定、更優良的學習環境及更豐富的學習經歷，形容是「能保障現有學生的福祉，亦是對學校長遠發展的負責任的決定」。

學齡人口持續下跌，下學年有15間小學不獲資助開辦小一班級，即俗稱派「0班」，包括三度跌入殺網的鮮魚行學校。（資料圖片/湯致遠攝）

學齡人口持續下跌，下學年有15間小學不獲資助開辦小一班級，即俗稱派「0班」，包括三度跌入殺網的鮮魚行學校。（資料圖片/湯致遠攝）

黃天雄表示，理解家長及各界⼈⼠對學校未來發展的關注，承諾在整個合併過程中，會以學⽣的福祉為⾸要考慮，並與教育局及新辦學團體保持緊密溝通，確保所有安排平穩有序。