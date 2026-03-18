殺校｜鮮魚行學校家長徬徨　盼校方續營辦　校長嘆校舍簡陋難競爭

學齡人口持續下跌，下學年有15間小學不獲資助開辦小一班級，即俗稱派「0班」，包括三度跌入殺校網的鮮魚行學校。有就讀小五學生今早（18日）上學時受訪稱，感到震驚和可惜，形容學校師長對他很好，會主動關心學生。另有家長感到徬徨，其兩名小孩分別就讀小一和準備入讀該校，但對學校有信心，希望其繼續營辦。



鮮魚行學校校長施志勁表示，會與辦學團體和家長商議各方案，並將按教育局要求在3月31日或之前提交決定。他指，近年出生率下降，加上校舍簡陋及無操場，形容「火柴盒都不如」，承認在這些條件下競爭有困難。他指獲批「0班」是意料之內，並非措手不及，「只係幾時發生」，但亦感可惜，老師士氣同受影響，覺得「付出咁多努力結果都係咁」。



學齡人口持續下跌，下學年有15間小學不獲資助開辦小一班級，即俗稱派「0班」，包括三度跌入殺網的鮮魚行學校。（湯致遠攝）

學齡人口持續下跌，下學年有15間小學不獲資助開辦小一班級，即俗稱派「0班」，包括三度跌入殺網的鮮魚行學校。（湯致遠攝）

有女兒今年9月準備入學 未決定是否轉校 「到時先算」

家長潘女士表示，其女兒就讀小一，另有小孩準備今年9月入讀小一。她憶述昨收到通告，感到特別難過，因學校氛圍好，老師亦關心學生，她暫時未知會否替女兒轉校，稱「到時先算」，只感到徬徨。她說對學校有信心，希望其繼續營辦，又稱與校方和家長一同爭取。

住在荃灣區的家長陳女士稱，兒子就讀小三，倘學校三年後停辦，兒子屆時畢業，料不會受影響。他說現段段只能聽從學校安排，未決定會否為兒子轉校。

家長潘女士表示，其女兒就讀小一，另有小孩準備入讀小一。她憶述昨收到通告，感到特別難過，因學校氛圍好，老師亦關心學生。（湯致遠攝）

對學校獲派0班 五年級生感震驚 擔心影響呈分試心情

就讀六年級的李同學表示，去年從內地來港，鮮魚行學校是其首間在港讀書的學校，他喜歡學校，對學校瀕臨殺校感到不開心。他留意到學校收生人數減少，舉例六年級兩班共約40人 ，但今年小一只有不足20人。他稱，有信心學校會渡過難關，「下一年會冇事」。

就讀五年級的羅同學表示，從朋友口中得悉學校獲派0班，感到震驚和可惜，亦擔心未來呈分試心情會受影響。他形容學校對他很好，如平日心情欠佳，老師會主動開導學生，又稱校園氣氛相對輕鬆。他亦留意到低年級越來越少人，各級只有10多人。

鮮魚行學校校長施志勁表示，近年出生率下降，油尖旺區人口少，加上校舍簡陋及無操場，形容「火柴盒都不如」，承認在這些條件下競爭有困難。（湯致遠攝）

校長嘆校舍「火柴盒都不如」 老師士氣受打擊

鮮魚行學校校長施志勁表示，近年出生率下降，油尖旺區人口少，加上校舍簡陋及無操場，形容「火柴盒都不如」，承認在這些條件下競爭有困難。他指獲批「0班」是意料之內，並非措手不及，「只係幾時發生」，但亦感可惜，又稱老師士氣受影響，感到失望，會覺得「付出咁多努力結果都係咁」。

該校獲派「0班」後有三個選項，包括與他校合併、停辦全校或部份級別、以私營方式開辦小一。施志勁表示，校方尚未作出決定，但對所有方案持開放態度，各方案有利有弊，將與辦學團體和家長商議，並將按教育局要求在3月31日或之前提交方案。

學齡人口持續下跌，下學年有15間小學不獲資助開辦小一班級，即俗稱派「0班」，包括三度跌入殺網的鮮魚行學校。（湯致遠攝）

稱捐款多有能力開辦私家班小一 惟料下學年收生情況更差

就與其他校合併的方案，他強調只有一個條件，是他校願意接收鮮魚行全校學生，他不希望有家長或學生覺得被遺棄。他說，鮮魚行是基層學校，甚麼類型學生都有，部份學生入學後要轉讀特殊學校，這樣的收生原因是近年生源「小得好緊要」。他形容合併難度高，但有信心校方可克服困難。

至於開辦私營小一的方案，他形容校方有很多捐款，有財力負擔私家班小一至小六的學費，但要同時考慮下學年收生情況或更差，無法確保能否收取足夠學生。他又稱，假設最終停辦，校方亦希望透過餘下善款，豐富學生剩餘三年的校園生活，「堅持做到最後」。

學齡人口持續下跌，下學年有15間小學不獲資助開辦小一班級，即俗稱派「0班」，包括三度跌入殺網的鮮魚行學校。（湯致遠攝）

救校方案刪「特別視學」 校長：不同時代不同需要

有57年歷史的鮮魚行學校在2004年因收生不足，最後通過「特別視學」方案救校。然而，教育局已於2025/26學年起刪除「特別視學」方案。被問會否希望當局恢復方案，他形容不同時代有不同需要，「冇得輸打贏要」，即使方案仍存在，評核標準或與以往不同。

此外，鮮魚行學校以往向學生提供免費校服等財政支援，但現時此類支援欠缺宣傳，被問是否收生人數減少的原因，施志勁回應指，校方把財政支援改為助學金模式，若領綜援或書簿津貼人士將無法申請，因善款應協助有需要的學生，又強調學校並非扶貧，校方不希望以此作為吸引學生入讀的綽頭。