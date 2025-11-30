空中巴士停飛A320｜香港快運：已完成客機軟件更新　昨沒取消航班

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）周五（28日）緊急停飛及召回約6000架A320系列客機，指客機的飛行控制軟件易受強烈太陽輻射影響，需更新軟件，多間航空公司因應事件航班延誤或取消。



由今年5月下旬起，香港快運在浙江及泛長三角地區的航點，將合共有三個，即由香港往寧波、常州及義烏。（香港快運提供圖片)

2024年11月12日，美國紐約市，一架捷藍航空（JetBlue）旗下A320客機在拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）滑行。（Getty）

香港快運確認，所有受影響的飛機，均已順利完成空中巴士 （Airbus）就 A320系列客機所要求的軟件更新。更間期間航班運作維持正常，昨日並無任何航班取消。

香港快運指。安全一向是首要考慮，感謝維修及工程團隊的專業精神與努力，確保有關工作得以及時、安全及高效地完成。

香港快運營運總監 Sinead Conroy說：「我們很高興團隊能夠高效、安全地完成所有必要的更新工作，而航班運作亦未受影響。這項成果充分體現香港快運對安全、可靠以及團隊合作的一貫承諾。」