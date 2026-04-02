復活節好去處｜推動循環經濟　信和奧海城與木藝品牌化廢木為精品

為鼓勵共同實踐循環經濟，信和集團籌舉「GoCircular | 好物共享」項目，由復活節假期至4月中，在旗下大型商場與逾30品牌舉辦連串多元主題活動，鼓勵全城參與舊物回收、升級再造、創新科技體驗及慈善義賣活動，將循環理念融入生活。



其中大角咀奧海城一連六天舉辦「共創循環」，與本地原創木藝品牌START FROM ZERO合作，以被遺棄的木材升級打造各項特色佈置，並設「舊木地板升級再造工作坊」，讓公眾親身體驗把舊木地板轉化為開瓶器、飾物盤及杯墊等實用精品。



「GoCircular | 好物共享」聯動五大商場舉辦多元化活動 ，匯聚逾30個本地品牌，鼓勵市民在輕鬆愉快的氣氛中體驗循環再用，將循環理念融入生活。（信和圖片）

信和表示，早於農曆新年前夕，集團聯同信和管業優勢及基督教勵行會於旗下近140個住宅項目、寫字樓及商場舉行舊物回收行動。在1月26日至2月26日期間，呼籲住客、租戶、員工及公眾捐出衣物、玩具、家電、書籍等狀態良好的物品，一個月內總回收量重達8,870公斤。集團員工擔當義工協助整理分類，收集得來的舊物將用作慈善義賣，收益撥捐基督教勵行會，讓每一件物品得以延續價值。

奧海城、屯門市廣場、荃新天地、黃金海岸商場，以及利東街，匯聚逾30個本地品牌，以升級再造為核心，舉辦連串跨區主題活動；同時，信和管業優勢於旗下管理逾20個住宅會所舉辦社區市集及升級再造工作坊，邀請居民體會「資源再用、鄰里共享」的生活模式。

「GoCircular | 好物共享」聯動五大商場舉辦多元化活動 ，匯聚逾30個本地品牌，鼓勵市民在輕鬆愉快的氣氛中體驗循環再用，將循環理念融入生活。（信和圖片）

「GoCircular | 好物共享」聯動五大商場舉辦多元化活動 ，匯聚逾30個本地品牌，鼓勵市民在輕鬆愉快的氣氛中體驗循環再用，將循環理念融入生活。（信和圖片）

其中奧海城一連六天舉辦的「共創循環」，與本地原創木藝品牌START FROM ZERO合作，以被遺棄的木材升級打造各項特色佈置，並設「舊木地板升級再造工作坊」，讓公眾親身體驗把舊木地板轉化為開瓶器、飾物盤及杯墊等實用精品。

好物義賣市集更是尋寶天堂，從陳健安、阮小儀、盧覓雪及Yuki Lovey等名人二手衣飾，到集團旗下物業住戶、租戶及員工捐贈的精選舊物，每件物品均等待展開第二生命。集團亦聯乘多個本地品牌，創作升級再造精品作慈善義賣，收益將撥捐基督教勵行會。

活動亦匯聚本地年輕創作人及升級再造設計師，將環保理念轉化為具設計感的「潮物」，讓綠色美學融入日常穿搭與生活品味。由香港科技大學及香港大學培育的綠色初創，展示如何以創新科技重新定義「廢物」，以實際方案實踐循環經濟。

信和集團副行政總裁黃永龍(右二)、可持續發展及創新副總經理郭鎧怡（左一）及科大創業中心總監凌恒然教授(右一)參觀來自「科大—信和百萬獎金創業大賽」的初創團隊攤位。（信和圖片）

活動匯聚本地年輕創作人及升級再造設計師，將環保理念轉化為具設計感的「潮物」，讓綠色美學融入日常穿搭與生活品味。（信和圖片）

活動匯聚本地年輕創作人及升級再造設計師，將環保理念轉化為具設計感的「潮物」，讓綠色美學融入日常穿搭與生活品味。（信和圖片）

信和集團首席商務總裁蔡碧林表示，「升級再造（Upcycling）」是循環經濟當中最具活力的環節，樂見年輕一代結合創意與科技，為資源賦予第二生命，衷心感謝他們在源頭減廢、物料重用上付出的努力，將循環經濟真正帶入社區。

她非常感謝合作伙伴、租戶、住客及同事的積極參與和支持；藉著這次活動，展現循環經濟如何多元、貼地，深入社區。她說：「循環經濟不單是一個理念，更是一種生活態度，期望它能成為每個人都能輕鬆參與、樂在其中的生活方式。我們將繼續與伙伴攜手，推動資源循環利用，為可持續發展的未來出一分力。」

香港大學綠色初創 Pearl Power行政總裁甄華達（左）與信和集團首席商務總裁蔡碧林（右）交流，分享如何重塑本地珍珠養殖歷史，並將珍珠蠔殼升級再造成具科學驗證的健康產品及護膚品。（信和圖片）

信和集團「GoCircular | 好物共享」啟動禮上，副行政總裁黃永龍(中排右六)及首席商務總裁蔡碧林(中排左六)與一眾合作伙伴、嘉賓，以及參與活動的綠色科技伙伴、年輕創作人及升級再造設計師合照，展現各界攜手推動循環經濟的凝聚力。（信和圖片）

信和表示，在今日啟動禮上，特別頒發「十大重磅捐贈物業」嘉許狀，表揚居民與物業單位的積極參與。捐贈量最高的十大物業包括：海悅豪園、萬景峯、御庭軒、海典軒、太湖花園2期、海麗花園、雅士花園、逸瓏、宏天廣場及帝峯．皇殿。來自奧海城、宏天廣場的商戶代表亦即場分享如何在生活中實踐減廢、重用與回收。

「GoCircular | 好物共享」整個企劃獲超過10個伙伴支持，包括香港科技大學創業中心、三聯書店、基督教勵行會、再生玩具店、國際十字路會、香港沃土發展社、海洋公園等。