復活節清明節長假｜入境處料644萬人次出入境　周五料71萬人離港

【復活節／清明節／北上消費／羅湖口岸／落馬洲支線／福田口岸／皇崗口岸／深圳灣口岸】一連五日復活節及清明節假期周五（4月3日）開始，入境處預計共有644萬人次，經各海陸空管制站進出香港，當中約543萬人次經各陸路邊境管制站。



入境處呼籲旅客避免選擇在繁忙時段過關，估計陸路出境較為繁忙的日子為本周五（5月31日），出境人次約71.2萬；入境高峰期為下周二（4月7日），入境人次約67.1萬。



入境處預計復活節及清明節假期（2026年4月3日至4月7日），香港居民及旅客共有約644萬人次，經海陸空各管制站進出香港。（資料圖片）

假期期間羅湖、落馬洲支線及深圳灣共三個管制站將會非常繁忙。（資料圖片／黃浩謙攝）

料543萬人次經陸路出入境 4.7陸路入境高峰約67.1萬人次

入境事務處今日公布，預計今年復活節及清明節假期（4月3日至4月7日），香港居民及旅客共有約644萬人次，經海陸空各管制站進出香港。

入境處與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，預計約有543萬人次經各陸路邊境管制站進出香港，料陸路出境高峰期為4月3日（周五），出境人次約71.2萬，而入境高峰期為4月7日（周二），入境人次約67.1萬。

入境處估計，假期期間羅湖、落馬洲支線及深圳灣共三個管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別有約24萬、22萬及18.4萬人次出入境。

入境處與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況，以及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。（資料圖片）

入境處將加開檢查櫃枱、臨時櫃枱及通道

為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱、臨時櫃枱及通道以疏導人流及車流。同時入境處亦會增派保安人員，協助維持旅客過關秩序。

另一方面，入境處連同警務處、海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及採取適當措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況，以及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程。（資料圖片）

籲旅客應預早計劃行程盡量避免選擇在繁忙時段過關

入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。市民及旅客亦可瀏覽保安局推出的一站式過關資訊平台「口岸通」，一次過取得各陸路邊境管制站旅客和私家車過關平均輪候時間，以及金巴和皇巴的平均輪候時間等有用資訊，以便計劃行程及減省等候時間。

香港國際機場入境大堂由今日起，增設12條配備「容易飛e-道」功能的新款e道。（資料圖片／黃寶瑩攝）

機場增設12條新款e道 合資格港人無須出示證件或二維碼

現時入境處在各管制站裝設約700條e道，為進一步提升通關效率，香港國際機場入境大堂由今日起，增設12條配備「容易飛e-道」功能的新款e道。合資格的香港居民使用「容易飛e道」服務時，無須出示證件或二維碼，只需要面向鏡頭，透過容貌識別技術成功核實身份後，即可完成入境手續。