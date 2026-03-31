宏福苑聽證會｜關消防系統總電源以便水缸放水　物管員工口供不一

大埔宏福苑火災獨立委員會第六場聽證會今日（31日）進行，並傳召屋苑物業管理公「置邦興業」文員作供。她不認同「置邦」電工羅國瑞所述，羅曾向她質疑持消防牌照人士才能將水缸「放水」，稱「幾肯定羅沒有如此問過我」。駱自言只是文職，「對於消防缸排水的實際操作沒有概念」，但認同工程應由消防承辦商進行。



駱倩盈又表示，知道消防栓及喉轆系統已關閉4個月，但不知道消防鐘同被關上。她承認管理處沒有叫大維修工程承建商宏業建築盡快完成工程，以縮短關閉消防裝置時間，「相信他們（工程顧問鴻毅建築、承建商宏業）專業，不會質疑這方面事情。」



宏福苑獨立委員會第六場聽證會，傳召管理公司「置邦」文員駱倩盈作供。（夏家朗攝）

工作單與通告日期不一致 物管公司文員稱不會跟進宏業何時開工

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃，展示三張在2025年7月至8月、由管理處發出的工作單，其中一張內容為「宏道（閣）消防缸放水，2025年7月14日上午9時半在宏道（閣）地下大堂等宏業職員」。工作單下方亦列明「工作已完成」。

不過，杜再展示一份由「宏業」發出的通告，顯示防水水缸工程會在7月15日至9月15日進行，與工作單所寫的7月14日不同。

在杜淦堃盤問下，置邦興業有限公司文員駱倩盈供稱，不會跟進宏業員工何時開工，也不會跟進他們是否如期完工； 至於消防裝置關閉通知書（SDN），亦非她關心的範疇。

大埔宏福苑火災獨立委員會3月26日舉行首輪第四場聽證會，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃（前一）與法律團隊到場。（鄭子峰攝）

置邦興業文員：只會問師傅是否OK

置邦興業文員駱倩盈指，知道維修水缸工程需要放水，她遂按宏業指示，詢問工程部兩名師傅可否「幫幫手」。她稱，從無考究做甚麼工程，因此非其職責範圍，「不是叫我做，我不會評論是否合理，只會問師傅是否OK。 」

早前杜淦堃的開案陳詞提及，「置邦」電工羅國瑞承認曾關閉8座大廈的消防系統總電源，並指是協助宏業將消防水缸「放水」，以免引起事故。

杜淦堃今日再展示電工羅國瑞的供詞，他供稱理解操作消防裝置需要通知消防處，羅曾向「置邦」駱倩盈提出質疑，稱持消防牌照人士才能操作，但駱則說，由於他是電工，要應宏業要求，陪同工作人員將水缸放水。

另一「置邦」木工李承富的供詞亦顯示，羅國瑞曾指「收到工作單就要執行」。不過，駱倩盈今日則反駁說：「幾肯定羅先生沒有如此問過我」，她同意與羅有完全不同的記憶，亦不清楚為何羅會這樣說。

稱「對消防缸排水實際操作沒有概念」 認同應由消防承辦商進行

駱倩盈進一步供稱，她只是文職，沒有消防工程的專業知識，「對於消防缸排水的實際操作沒有概念」，並認為羅應問管理處上司或宏業。不過，她又稱有概念相關工程應由消防註冊承辦商進行，但稱如兩名師傅有質疑，她會請示上司。

認沒促宏業盡快完成工程：相信專業

駱倩盈又表示，知道消防栓及喉轆系統已關閉4個月，但不知道消防鐘同被關上。她表示，管理處有備存「消防裝置關閉通知書」（SDN），她會查看SDN的日期，如就快到期或已過期就會通知承辦商，又形容「冇人講這是我的責任，你當我多事，我會有留意日期。」

被問管理處有否叫宏業盡快完成工程，縮短關閉消防裝置的時間？駱指沒有，又形容「相信他們（鴻毅、宏業）專業，不會質疑這方面事情」。她指已在大廈每層添置一個滅火筒，又稱接到居民投訴後，便打開「細水標房」，讓居民更容易拿到滅火筒。