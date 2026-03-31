宏福苑｜ICU發錯單位照予居民　房屋局：今再複查未見同類問題

大埔宏福苑去年11月發生五級火，其後屋苑範圍封閉。政府近日宣布，7幢受大火影響大廈的居民終可在下月20日起分批上樓執拾，惟近日有居民接獲「一戶一社工」通知其單位狀況時，發現當局發給相片非其居住單位。



房屋局今（31日）就事件引起的不便向居民致歉，又指繼昨日全面巡查後，房屋局獨立審查組（ICU）於今日上午再次前往每一個單位，重複核查現場記錄，至中午時間已完成全部核查，未再有發現同類問題。



宏福苑遭遇五級大火，七幢大廈滿目瘡痍。 （資料圖片）

宏福苑有居民獲「一戶一社工」通知其單位狀況等，惟居民發現獲發放的單位相片錯誤，相片中的並非其單位。

房屋局表示，因應大埔宏福苑七座受災樓宇住戶即將返回單位執拾物品，ICU早前曾到七座樓宇內五百多個受災較嚴重的單位拍照，並透過社會福利署「一戶一社工」安排向相關住戶發放，讓居民在返回單位前了解單位的實際情況，有助居民更好準備。

房屋局獨立審查組早前曾到七座樓宇內五百多個受災較嚴重單位拍照，並透過社會福利署「一戶一社工」安排向相關住戶發放；圖為房屋局局長何永賢交代居民返回單位執拾物品安排。（資料圖片/楊凱力攝）

局方指，ICU高度關注有個別單位照片出現錯誤情況，於昨日（30日）接獲投訴後，已即時展開全面核查工作，並立刻於昨晚再次核查全部紀錄，發現只有該宗個案出現問題。局方又指，為審慎起見，ICU於今日上午再次前往每一個單位，重複核查現場記錄，以確保類似的情況不會再發生。至今日大約中午時間，ICU已完成全部核查，未再有發現同類問題。