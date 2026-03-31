宏福苑｜ICU發錯單位照予居民 房屋局：今再複查未見同類問題
撰文：董素琛
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大埔宏福苑去年11月發生五級火，其後屋苑範圍封閉。政府近日宣布，7幢受大火影響大廈的居民終可在下月20日起分批上樓執拾，惟近日有居民接獲「一戶一社工」通知其單位狀況時，發現當局發給相片非其居住單位。
房屋局今（31日）就事件引起的不便向居民致歉，又指繼昨日全面巡查後，房屋局獨立審查組（ICU）於今日上午再次前往每一個單位，重複核查現場記錄，至中午時間已完成全部核查，未再有發現同類問題。
宏福苑有居民獲「一戶一社工」通知其單位狀況等，惟居民發現獲發放的單位相片錯誤，相片中的並非其單位。
房屋局表示，因應大埔宏福苑七座受災樓宇住戶即將返回單位執拾物品，ICU早前曾到七座樓宇內五百多個受災較嚴重的單位拍照，並透過社會福利署「一戶一社工」安排向相關住戶發放，讓居民在返回單位前了解單位的實際情況，有助居民更好準備。
局方指，ICU高度關注有個別單位照片出現錯誤情況，於昨日（30日）接獲投訴後，已即時展開全面核查工作，並立刻於昨晚再次核查全部紀錄，發現只有該宗個案出現問題。局方又指，為審慎起見，ICU於今日上午再次前往每一個單位，重複核查現場記錄，以確保類似的情況不會再發生。至今日大約中午時間，ICU已完成全部核查，未再有發現同類問題。
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