宏福苑聽證會｜消防系統失效誰責任？盤點承辦商、管理公司等說法

宏福苑火災聽證會至今舉行六場，獨立委員會已聽取一間消防裝置公司的代表作供，以及另一公司部分書面供詞。焦點落於為何宏福苑暫停消防系統裝半年？兩間公司是否知道箇中原由？ 為何八幢大廈消防水缸全沒有水？



其中一間承辦中華發展工程，書面供詞指應大維修承辦商宏業要求持續關閉消防系統，並向消防處申請，沒有追問細節。另一間宏泰消防工程公司代表作供時指，知道關閉系統及水缸沒水不妥，但基於「唔好教人做嘢」的觀念，僅口頭提醒管理公司。以下一文看清各方說法。



大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日舉行首輪聽證會，大批傳媒到到採訪。（湯致遠攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會舉行首輪聽證會。（資料圖片/夏家朗攝）

聽證會披露，宏福苑大火當日，警鐘沒響、喉轆沒水。獨立委員會首席代表大律師杜淦堃形容「全部保障生命的消防措施因人為因素徹底失效」—— 7座火警警報系統、消防栓及喉轆系統關閉數月；天台水缸沒水，即使有喉轆也只能洗手，不能救火。

宏泰閣居民葉家駒3月30日作供，認為火災是「唔做唔錯，少做少錯」的陋習所致。（鄭子峰攝）

焦點一： 為何關閉消防栓、喉轆的出水系統？

宏業：2025年3月發通告，稱天台水缸要修理。

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃：「宏業」每14日通知中華提交文件，「中華工程」應要求16次向消防處申請延長關閉消防裝置。至火災發生前，大廈消防系統已停用超過半年。「中華」未曾派員親自到宏福苑了解消防栓或喉轆系統，為了停用考慮必要性或需要甚麼額外消防措施。

中華無考慮查明系統為何需要持續停用，無考慮為何要多次申請，只是依照宏業報價行事，令人驚訝是，相關報價已提及是停用一年，是否因報酬已收取，但無考慮他們的責任。

管理公司置邦興業：文員駱倩盈供稱，宏業在水缸要做工程，要放所有水。工程部職員就負責放水。

宏泰消防工程董事鍾傑文： 知悉消防總掣被關及水缸無水，但認為管理處已聘請另一承辦商（大維修工程），基於「唔好教人做嘢」的觀念，僅口頭提醒，沒責任代為向消防處「掛牌」，即提交「消防裝置關閉通知書」（SDN）。

管理公司置邦興業文員駱倩盈（左短髮女士）供稱，宏業在水缸要做工程，要放所有水。工程部職員就負責放水。（任葆穎攝）

焦點二：為何消防水缸要放水？

宏泰消防工程董事鍾傑文： 宏福苑大維修工程包括消防水缸工程，飾面改用白階磚。鍾傑文表示不解，因為食水缸級數才會使用到瓷磚，又指要鋪磚便要清空水缸及關閉水泵，「我覺得整個工序都唔係必需」，又指修理水缸一般也不需三個月。

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃表示中華無考慮查明系統為何需要持續停用。（資料圖片／梁偉權攝）

焦點三：為何警鐘沒有響？有否向消防處申請？

管理公司置邦興業維修部電工羅國瑞書面證供：管理處工作指示稱宏業需要維修消防水缸，要求工人協助放水。他與置邦興業另一工人及宏業代表，一同到消防泵房。據他認知，消防泵在缺水下運作或會燃燒引致事故，關閉消防栓及喉轆系統時有必要一併關閉總掣，承認於2025年4月關閉 8 座大廈消防系統總電源。羅國瑞稍後將出庭作供。

宏泰消防工程：董事鍾傑文、電工黃建華及李俊賢，均到2025年11月才知道總電掣關掉。當時他們只問置邦興業，有沒有向消防處提供「消防裝置停用通知書」（即SDN、俗稱掛牌紙），但知道有另一消防承辦商處理後就沒再跟進。

宏泰董事鍾傑文引述置邦興業工程主任林文欣：11月26日凌晨，林文欣致電索取「消防裝置關閉通知書」，即俗稱的「掛牌紙」。鍾傑文引述對方表示「好驚」，稱「記得真係有見過掛牌紙」。至於有否剔選關閉火警警報系統，林文欣回應：「死啦，好似真係唔覺喎。」

政府代表、資深大律師孫靖乾：消防收到的宏福苑消防系統停用通知表格，「火警警報」申報表格上一欄空白、沒有填上。

宏泰消防工程公司董事鍾傑文認為，沒有責任通知消防處發現消防泵總掣被關，因已有其他消防承辦商掛牌，無需再重複通知。（夏家朗攝）

焦點四：消防系統維修後有否測試？

宏泰消防工程董事鍾傑文： 在全數水缸缺水、水泵及警鐘關閉下，宏泰消防無法完成消防維修工程後的測試。雖然宏志沒有起火，但警鐘都失靈。鍾傑文解釋，「扲手」系統有31處或會燒保險絲或短路，「都知道咗幾耐下，唔係一個好新系統，容易出現嘅問題都會多啲。」

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃形容「全部保障生命的消防措施因人為因素徹底失效」。（資料圖片）

焦點五：2024年為何沒有年檢？

宏泰消防工程董事鍾傑文：至2025年年初才收到已簽署的報價單，2025年5月24日收到發票，涉及2025年3月的年檢費用，但宏泰在2024年並無收到年檢費用的兩萬元。

管理公司置邦興業代表大律師：宏泰與置邦曾簽署兩年合約，2024年1月生效，亦有法團文件標明2024年4月宏泰為宏福苑消防承辦商。