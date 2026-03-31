宏福苑聽證會｜消防系統失效誰責任？盤點承辦商、管理公司等說法
宏福苑火災聽證會至今舉行六場，獨立委員會已聽取一間消防裝置公司的代表作供，以及另一公司部分書面供詞。焦點落於為何宏福苑暫停消防系統裝半年？兩間公司是否知道箇中原由？ 為何八幢大廈消防水缸全沒有水？
其中一間承辦中華發展工程，書面供詞指應大維修承辦商宏業要求持續關閉消防系統，並向消防處申請，沒有追問細節。另一間宏泰消防工程公司代表作供時指，知道關閉系統及水缸沒水不妥，但基於「唔好教人做嘢」的觀念，僅口頭提醒管理公司。以下一文看清各方說法。
聽證會披露，宏福苑大火當日，警鐘沒響、喉轆沒水。獨立委員會首席代表大律師杜淦堃形容「全部保障生命的消防措施因人為因素徹底失效」—— 7座火警警報系統、消防栓及喉轆系統關閉數月；天台水缸沒水，即使有喉轆也只能洗手，不能救火。
焦點一： 為何關閉消防栓、喉轆的出水系統？
宏業：2025年3月發通告，稱天台水缸要修理。
獨立委員會首席代表大律師杜淦堃：「宏業」每14日通知中華提交文件，「中華工程」應要求16次向消防處申請延長關閉消防裝置。至火災發生前，大廈消防系統已停用超過半年。「中華」未曾派員親自到宏福苑了解消防栓或喉轆系統，為了停用考慮必要性或需要甚麼額外消防措施。
中華無考慮查明系統為何需要持續停用，無考慮為何要多次申請，只是依照宏業報價行事，令人驚訝是，相關報價已提及是停用一年，是否因報酬已收取，但無考慮他們的責任。
管理公司置邦興業：文員駱倩盈供稱，宏業在水缸要做工程，要放所有水。工程部職員就負責放水。
宏泰消防工程董事鍾傑文： 知悉消防總掣被關及水缸無水，但認為管理處已聘請另一承辦商（大維修工程），基於「唔好教人做嘢」的觀念，僅口頭提醒，沒責任代為向消防處「掛牌」，即提交「消防裝置關閉通知書」（SDN）。
焦點二：為何消防水缸要放水？
宏泰消防工程董事鍾傑文： 宏福苑大維修工程包括消防水缸工程，飾面改用白階磚。鍾傑文表示不解，因為食水缸級數才會使用到瓷磚，又指要鋪磚便要清空水缸及關閉水泵，「我覺得整個工序都唔係必需」，又指修理水缸一般也不需三個月。
焦點三：為何警鐘沒有響？有否向消防處申請？
管理公司置邦興業維修部電工羅國瑞書面證供：管理處工作指示稱宏業需要維修消防水缸，要求工人協助放水。他與置邦興業另一工人及宏業代表，一同到消防泵房。據他認知，消防泵在缺水下運作或會燃燒引致事故，關閉消防栓及喉轆系統時有必要一併關閉總掣，承認於2025年4月關閉 8 座大廈消防系統總電源。羅國瑞稍後將出庭作供。
宏泰消防工程：董事鍾傑文、電工黃建華及李俊賢，均到2025年11月才知道總電掣關掉。當時他們只問置邦興業，有沒有向消防處提供「消防裝置停用通知書」（即SDN、俗稱掛牌紙），但知道有另一消防承辦商處理後就沒再跟進。
宏泰董事鍾傑文引述置邦興業工程主任林文欣：11月26日凌晨，林文欣致電索取「消防裝置關閉通知書」，即俗稱的「掛牌紙」。鍾傑文引述對方表示「好驚」，稱「記得真係有見過掛牌紙」。至於有否剔選關閉火警警報系統，林文欣回應：「死啦，好似真係唔覺喎。」
政府代表、資深大律師孫靖乾：消防收到的宏福苑消防系統停用通知表格，「火警警報」申報表格上一欄空白、沒有填上。
焦點四：消防系統維修後有否測試？
宏泰消防工程董事鍾傑文： 在全數水缸缺水、水泵及警鐘關閉下，宏泰消防無法完成消防維修工程後的測試。雖然宏志沒有起火，但警鐘都失靈。鍾傑文解釋，「扲手」系統有31處或會燒保險絲或短路，「都知道咗幾耐下，唔係一個好新系統，容易出現嘅問題都會多啲。」
焦點五：2024年為何沒有年檢？
宏泰消防工程董事鍾傑文：至2025年年初才收到已簽署的報價單，2025年5月24日收到發票，涉及2025年3月的年檢費用，但宏泰在2024年並無收到年檢費用的兩萬元。
管理公司置邦興業代表大律師：宏泰與置邦曾簽署兩年合約，2024年1月生效，亦有法團文件標明2024年4月宏泰為宏福苑消防承辦商。