宏福苑聽證會｜大維修涵消防水缸鋪磚致缺水　消防承辦商稱不必要

大埔宏福苑大火首輪聽證會今日（31日）進入第六場，消防承辦商「宏泰消防消防工程有限公司」工程師鍾傑文繼續作供。宏福苑大維修工程包括消防水缸工程，飾面改用白階磚。鍾傑文表示不解，因為食水缸級數才會使用到瓷磚，又指要鋪磚便要清空水缸及關閉水泵，「我覺得整個工序都唔係必需」。



在大火發生前一個月多，宏泰維修消防系統時已發現消防水缸缺水。到大火發生前一周，工人則發現接駁水泵及火警鐘的總電掣關上，即使工程完工亦無法測試。鍾傑文認為有換消防部件總比沒有換好，「doing actually more good than harm」（帶來的好處比壞處多），又強調「我哋係未測試，唔係唔測試」。



大埔宏福苑大火首輪聽證會今日（31日）進入第六場，宏福苑消防承辦商「宏泰消防工程有限公司」工程師鍾傑文繼續作供。（夏家朗攝）

大埔宏福苑大火首輪聽證會今日（31日）進入第六場，宏福苑消防承辦商「宏泰消防工程有限公司」工程師鍾傑文繼續作供。（夏家朗攝）

大埔宏福苑大火首輪聽證會今日（31日）進入第六場，宏福苑消防承辦商「宏泰消防工程有限公司」工程師鍾傑文繼續作供。（夏家朗攝）

7大廈警報系統電線不防火 消防處證供稱不合規

獨立委員會代表大律師李澍桓展示消防處助理處長姜世明向委員會提交證供，指火警警報系統包含「扲手」、警鐘等都是由電路連結，電線都是重要部分。但大火後消防署調查，除宏志閣外，所有大廈的電線都被大火損毀，似乎為「不合規」。按消防處指引，火警警報系統電線必須使用具備防火性能的電纜，以確保在火災高溫下仍能維持電路完整性並持續供電。

聽證會再展示「消防警鐘系統年檢核對表」，宏泰消防在「關於手動啟動裝置」的項目中，確認電線及電線管等「完好並裝穩，並設備妥當」；在電力組件項目當中，宏泰消防確認「所有供電站、聯動模塊等」完好並裝穩。但被問到兩項是否合符英國標準，宏泰消防則剔了「不適用」。

宏泰引述消防處回覆只需跟從大廈落成時消防要求

鍾傑文表示收到「消防警鐘系統年檢核對表」後也有疑問，到底是根據2022年的最新消防條例要求，還是1984年、即宏福苑落成時的法例檢查。鍾引述消防處指，應根據落成時標準，理解成有損毀就需要更換，更換後就需要跟隨2022年標準。如沒有損毀則毋須更換，可繼續按落成標準。

宏泰於2025年3月進行年檢，但於半年後才開始維修，先維修水喉，及後再處理電的問題。鍾解釋指，當時要維修緊急照明燈，但欠缺零件，所以較後才維修。鍾確認2025年3月、10月、11月年檢及維修時，他沒有到場，僅靠員工的資訊及照片得悉現場情況，再因應情況給予指示。

委員會主席陸啟康。（黃偉民攝）

消防水缸年檢核對表錯填水量 鍾指當時無留意到

聽證會又展示宏泰消防填寫的宏仁閣「消防水缸年檢核對表」，宏泰當確認水缸整體結構完好，無滲漏破損。至於水缸水位不低於所需存水量90%，宏泰消防則剔了「否」。被問到是否意指水缸注水能力有問題，鍾指稱「我諗可能填錯」，又解釋指無就此跟進，是因為「當時沒留意到。」

委員會主席陸啟康隨即問到如何肯定真的有問題，又質疑為何不同承辦商就水缸是否有問題說法不一。鍾表示是另一證人、公司電工主管黃健華填寫證書，不知對方為何如此填寫，鍾承認「係我責任，我無睇清楚 」。鍾又指「只要水缸有水就ok」，稱若水缸漏水會有水跡，容易發現，居民亦會投訴。

大埔宏福苑大火首輪聽證會今日（31日）進入第六場，宏福苑消防承辦商「宏泰消防工程有限公司」工程師鍾傑文繼續作供。（夏家朗攝）

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

消防水缸飾面用白階磚 鍾認為工序不是必需

就消防水缸工程，維修合約列明，所有水缸飾面均用白階磚。鍾傑文認為做法不常見，稱以其認知，一般維修消防水缸無須鋪瓷磚，因消防水缸內的儲水用來滅火，無需保持特別保持潔淨，不明白宏福苑為何有此安排，又指修理水缸一般也不需三個月。

鍾傑文又指，一般要到食水缸級數才會使用瓷磚，消防水缸用作救火，內裡的水，「水務署認為畀咩水就咩水」，可以是鹹水或淡水。

獨立委員會代表大律師李澍桓指，若維修水缸且要在內鋪磚，須清空水缸，同時關閉水泵，避免放水後「不斷扯返水上去」。鍾確認說法，說「但你問我係咪必需，我覺得整個工序都唔係必需。」

消防水缸大火前一個月已缺水 無法測試系統

水喉工唐慶倫供詞顯示，在2025年10月16日維修時，發現屋苑三座水缸無水，並致電通知鍾傑文，鍾當時推測「上水泵」，即消防泵總掣被關閉。唐慶倫其後向宏福苑工程主管林先生查詢，得知宏福苑八座大廈消防水缸都有執修工程，消防水缸的儲水放掉，唐向鍾傑文及宏福苑管理處報告後便離開。鍾傑文同意在全數水缸缺水下，宏泰消防無法完成消防維修工程後的測試。

李澍桓指，火災時有居民嘗試開消防喉救火，但水量甚少，關注宏泰有否想過向物管置邦反映未能進行餘下工程「我做完試唔到，好濕滯？」鍾回應指，「當時無諗到」。

網上片段顯示，宏福苑火災時，宏建閣有人曾敲打火警鐘，但火警鐘未有響起。（@momo_tao730 ）

大火發生前一周總電掣被關

至11月19日，即大火發生前一周，宏泰消防電工李俊賢與黃建華去宏福苑進行更換火警鐘工程，發現全屋苑八座大廈消防系統當時總電掣被關，而總電掣接駁水泵及火警鐘，即水泵及警鐘當時已停止運作。

鍾當時要求員工繼續進行工程，亦知道在無電下，即使完工亦無法測試。被問到「做了維修，但又唔知佢能否運作正常，你覺不覺得你都有好大責任？」，鍾不同意，認為維修時消防系統屬關閉狀態，「做完都係shut down（關閉狀態）」，有換部件比無換好。

否認無做完工測試有責任 有換部件比無換好

他又提到，發生火警後，他亦向消防處指可用消防水掣，反問「如果我當時冇換到（部件），系統又閂左，消防會唔會用？」鍾認為工程有帶來改善，只是無證書作實，又強調「我哋係未測試，唔係唔測試」。他又同意李的提問，自認為「doing actually more good than harm」（帶來的好處比壞處多）。