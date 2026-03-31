房屋局與港大簽合作備忘錄　推動創新科技應用於公屋發展

房屋局局長何永賢與香港大學校長張翔教授周二（31日）簽署合作備忘錄，推動在公營房屋發展中應用及研究創新建築科技，承諾雙方未來會探討更多合作，政府亦會優先採用港大合適的研究項目。



圖為2026年3月31日，房屋局局長何永賢（第一排左）與香港大學校長張翔教授（第一排右）簽署合作備忘錄，推動創新建築科技在公營房屋發展中的研究與實際應用建立合作框架，與嘉賓們在儀式上合照。（政府新聞處圖片）

何永賢在簽署儀式上致辭時表示，公屋項目因供應量龐大、設計標準化及重複性高，是讓新技術實踐及大量應用的理想場景；而房委會涵蓋規劃、設計、建造、社區發展、屋邨管理、維修保養，以至重建的全周期永續職能，具備完整實踐場景及數據積累，正好為與港大建立全方位、跨專業的研究合作提供良好基礎。

圖為2026年3月31日，房屋局局長何永賢（圖）與香港大學校長張翔教授簽署合作備忘錄，並在儀式上致辭。（何永賢Facebook圖片）

張翔致辭時稱，港大擁有多個學院、學系、研究中心及實驗室的研究人員，進行多項具前瞻性和創新性的研究，適用於公營房屋發展領域。2024年10月，港大成立國家數字建造技術創新中心香港分中心，進一步展示其在數字建造領域的領導優勢。是次簽署備忘錄標誌着跨學科合作邁向新里程，致力於更快速、更安全地建造高品質公營房屋，以回應社會的緊迫住屋需求。

圖為2026年3月31日，與香港大學校長張翔教授（圖）與房屋局局長何永賢簽署合作備忘錄，並在儀式上致辭。（何永賢Facebook圖片）

港大方面表示，正從多方面研究改善建屋流程及保養，包括應用區塊鏈技術，更精確地組裝合成房屋，亦透過監察污水微生物，及早更換已遭腐蝕的混凝土及金屬管道；以及考慮進一步應用人工智能（AI）無人機，為高層單位進行巡邏及物流配送。