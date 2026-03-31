房屋局與港大簽合作備忘錄 推動創新科技應用於公屋發展
撰文：蕭通
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房屋局局長何永賢與香港大學校長張翔教授周二（31日）簽署合作備忘錄，推動在公營房屋發展中應用及研究創新建築科技，承諾雙方未來會探討更多合作，政府亦會優先採用港大合適的研究項目。
何永賢在簽署儀式上致辭時表示，公屋項目因供應量龐大、設計標準化及重複性高，是讓新技術實踐及大量應用的理想場景；而房委會涵蓋規劃、設計、建造、社區發展、屋邨管理、維修保養，以至重建的全周期永續職能，具備完整實踐場景及數據積累，正好為與港大建立全方位、跨專業的研究合作提供良好基礎。
張翔致辭時稱，港大擁有多個學院、學系、研究中心及實驗室的研究人員，進行多項具前瞻性和創新性的研究，適用於公營房屋發展領域。2024年10月，港大成立國家數字建造技術創新中心香港分中心，進一步展示其在數字建造領域的領導優勢。是次簽署備忘錄標誌着跨學科合作邁向新里程，致力於更快速、更安全地建造高品質公營房屋，以回應社會的緊迫住屋需求。
港大方面表示，正從多方面研究改善建屋流程及保養，包括應用區塊鏈技術，更精確地組裝合成房屋，亦透過監察污水微生物，及早更換已遭腐蝕的混凝土及金屬管道；以及考慮進一步應用人工智能（AI）無人機，為高層單位進行巡邏及物流配送。