彩虹邨命案｜六旬漢刀捅友人誤殺罪成　官不信是意外　判囚10年

六旬漢在彩虹邨住所內，疑與他任地盤工人的朋友因金錢糾紛爭執，期間地盤工胸口中刀亡。六旬漢報警時稱是家居意外，自辯又指地盤工在他家吸冰毒，他不想影響兒子，才舉刀恐嚇。陪審團昨裁定六旬漢誤殺罪成。高等法院法官胡雅文今(21日)判刑時指，地盤工中刀傷口深及10厘米，且主動脈全斷，被告一再指是意外，屬無稽之談，指陪審團的判決，反映他們亦認為兩人因錢財爭拗，被告憤怒將對方捅死，事主因瑣事喪命是悲劇，判被告入獄10年。



被告趙忠原，63歲。他被控於2022年2月11日，在黃大仙彩虹邨紅萼樓某單位謀殺許文達（40歲）。陪審團裁定被告謀殺罪不成立，並以非法危險行為的基礎，裁定他誤殺罪成。

辯方指被告愛錫兒子遭官質疑

辯方求情指，被告愛錫其兒子，兒子在2011年出生後，被告再無犯案，事件亦因被告關心兒子而引起。法官質疑，被告的單位內有毒品和6個吸毒冰毒的器具，若他愛子不會在家中吸毒。

認為被告虛構不同版本說成是意外

法官判刑時，被告在第一個錄影會面稱，他打算亮刀嚇事主許文達，但許衝向被告，因此中刀；他在另一個錄影會面又稱，事件起因是許在其單位內吸毒，該些煙飄至客廳影響其兒子。法官認為，被告虛構該兩個版本，以便把事件說成是一場意外。

許的主動脈被完全切斷

法官續指，被告聲稱許衝向他，因此中刀，但當刀鋒插入許的身體10厘米，並完全切斷主動脈。就被告聲稱事件屬意外，法官指其說法屬無稽。陪審團的裁決亦顯示，他們不接納事件是意外，認為被告和許因錢財問題爭拗，期間被告取刀並在憤怒下捅許。

被告與許同有吸毒亦涉高利息借貸

法官又指，被告和許不是朋友，但兩人都有吸食毒品，被告亦被毒品問題影響多年。案中的訊息亦顯示涉及高息借貸，以及販賣毒品。法官不同意辯方求情所指，被告樂於助人的說法。

被告開審前願承認誤殺

法官強調，本案因瑣事而令許喪命，對涉案人士而言，本案都是悲劇，故以監禁15年為起點，因被告早前表示願意承認誤殺罪，獲三分一刑期扣減，因此判被告監禁10年。

報警時指許裝修時意外受傷

案情指，被告當日報警稱其家發生意外，有人胸口被鐵板擊中受傷，救護員到場時見許已失去知覺，被告則向警員稱，許到其家維修水電時被鐵片𠝹傷。許送院搶救後不治。法醫指，許的死因右胸的刀傷，傷及主要血管。被告得知許去世後，改稱因許欠他2萬元，兩人發生口角，他曾用刀捅許。

許死後認曾因金錢爭執

被告在接受警方查問時，指許是其朋友，並多番問他借錢，他曾向許借出1.95萬元。當日許到其家還錢，但只還了9千元，又拿他家的吸毒工具吸冰，當時被告的兒子亦在家。被告追問許為何未還餘下萬餘元時，二人發生口角，被告稱他曾拿起牛肉刀威嚇許，但許衝過來並中了刀。

自辯再指是意外

被告自辯又稱，許當時來還款時，拿起他家的吸毒工具到廚房吸食冰毒，他的兒子看見有煙，被告不想影響兒子，便斥責許，他指許雖稱會走但又伸手想拿吸毒器具，便拿刀阻嚇許，惟許突站起並意外中刀，故他認為是一場意外。

案件編號：HCCC2/2024