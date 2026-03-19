張國鈞聯合國發言：國安法保障繁榮穩定　黎智英獲得了公正審判

律政司副司長張國鈞周三（18日）以中國代表團成員身份，在瑞士日內瓦出席聯合國人權理事會第61屆會議，並在會議上發言。他表示，《香港國安法》的實施成功維護了國家主權與安全，並保障了香港的長期穩定與繁榮。制定國家安全法是每個主權國家的固有權利，中國也不例外。任何國家要求他國廢除其國安法，都是虛偽行為。他也提到黎智英案及鄒幸彤的支聯會案，指黎智英獲得了公正審判。至於支聯會案，他則促各成員國勿干涉香港司法。



圖為2026年3月18日，律政司副司長張國鈞（前排右一）在瑞士日內瓦出席聯合國人權理事會第61屆會議，並在會議中發言。（政府新聞處圖片）

張國鈞表示，香港去年榮膺全球最自由經濟體、全球IPO榜首，以及亞洲最大的對沖基金中心和跨國財富管理中心。此外，香港的普通法制度享譽國際，去年被評為全球第二大最受歡迎的仲裁地。

他又稱，香港司法機關獨立、公正、不偏不倚、公開地行使司法權。過去6年，香港終審法院的判決，在海外普通法司法管轄區被援引近50次。這些數據均體現企業和民眾對香港自由、穩定和法治的信心。

促成員國勿就支聯會案干涉香港司法

張國鈞提及黎智英案，指對方自行選擇律師團隊辯護，其危害國家安全的罪行獲得了公正審判。法院的判決和量刑都附有詳細理由，因此他選擇不上訴。羈押期間，黎智英得到適當待遇，從未提出任何投訴。任何認為某些人的違法行為可免受法律制裁的說法，都完全違背了法治精神。

張國鈞強調，香港居民的人權受憲法保障， 自《香港國安法》頒布五年多來，因危害國家安全罪而被起訴的案件，佔所有刑事訴訟的比例不到0.2%。

他又稱，留意到荷蘭代表提及鄒幸彤的支聯會案，敦促各成員國尊重法治，不要干涉香港法院正在進行的法律程序。他重申，香港會一如既往地堅定致力於保護人權，並根據實際情況持續尋求改進。