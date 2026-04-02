清潔管工認虛報值勤　騙抗疫津貼2.6萬　官下令兩人須賠償押後判

政府在疫情期間推出「抗疫辛勞津貼」，保安和清潔工等每月可獲1000元津貼。兩名清潔管工及工人涉虛報值勤，管工並涉誘騙瓜分其他清潔工的津貼，涉款共逾2.6萬元。二人今（2日）於東區裁判法院承認欺詐等6罪。裁判官鄭潤聰下令兩被告各賠1.4萬元及3000元，另押後判刑至4月30日，以候社會服務令報告。



兩名浩張永花及潘錫洪在東區法院罪。

兩被告涉虛報名多人士合資格獲津貼

兩名被告：張永花（60歲，時任清潔管工），潘錫洪（52歲，時任清潔工人）。張承認5項欺詐罪及1項企圖欺詐罪，潘則承認1項欺詐罪。控罪指，二人於2020年7月1日至2020年10月16日期間在香港，向物業管理業監管局虛假地表示梁國根及歐陽雁玲均符合資格申請2020年2月至8月的「抗疫辛勞津貼」，意圖詐騙1.4萬元的津貼。

張另涉兩罪

張另於2020年7月至10月，虛假地表示蔡秀意符合資格申請2020年2月的「抗疫辛勞津貼」，意圖詐騙1000元的津貼；向葉氏清潔服務有限公司虛假地表示梁國根及歐陽雁玲是葉氏的僱員，以及梁國根和歐陽雁玲於2020年8月共工作了9天，並意圖詐騙而誘使葉氏分別發出一張2323元及一張1161元的現金支票。

張另虛假地表示支付予張雅欣的6000元「抗疫辛勞津貼」中的3000元屬於另一名清潔工人、虛假地表示支付予蔡秀意的7000元「抗疫辛勞津貼」中的5000元屬於其他清潔工人，而向要求兩人向張交出共8000元。

求情稱疫情期間面對巨大壓力

辯方求情指，被告在疫情面對巨大經濟壓力，「一時想歪」而犯案，他們深感悔意，不會重犯。被告潘錫洪事後寢食難安，望法庭考慮涉案金額不高而輕判。

兩人願全數賠償

鄭官指，案件性質嚴重，張永花作為案中主謀重複且有系統地犯案，潘錫洪則罪責較輕。因二人願意全數賠償及即時認罪，先為他們索取社會服務令報告再判刑。

案件編號：ESCC 834/2026