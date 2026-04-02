宏福苑｜第三輪聽證會4月20開始　災民及公眾人士4.8起可預約旁聽

調查大埔宏福苑火災的獨立委員會今日（2日）公布，包括災民在內的公眾人士可於本月8日上午10時至11日上午10時期間透過網上系統，選取及預約登記有意旁聽的第三輪七場聽證會。



委員會秘書處會根據系統接收登記表格的時間紀錄，按先到先得的原則分配名額。成功登記人士將於本月16日或之前，收到由委員會秘書處發出關於第三輪聽證會的「確認成功登記通知」。如未於該日期前收到通知，則表示登記不成功。每場聽證會每人只限登記一次，重複登記將不獲受理。



2026年4月1日，第七場聽證會後，獨立委員會主席陸啟康、成員陳健波、歐陽伯權離開會場。（梁鵬威攝）

第三輪共設七場聽證會 主場地和兩個轉播區共提供約360個名額

委員會在聽證會中，會就職權範圍中所列事項聽取證據，並透過證人的口述證供、書面陳述，以及以其他方式提交的證據，釐清相關事實，作為日後撰寫報告及提出建議的重要基礎。

第三輪七場聽證會分別於本月20、21、22、23、24、27和30日的上午10時至下午1時，以及下午2時15分至4時30分，在中環愛丁堡廣場三號展城館三樓多用途廳以廣東話進行。展城館現場設有普通話和英文即時傳譯。委員會將適時於其網頁公布每場聽證會會出席作證的證人名單。

聽證會將預留部分座位予涉事方，並會開放名額予公眾人士旁聽。為能讓更多公眾人士出席旁聽，聽證會的過程將會分別在設於展城館地下，以及中央圖書館演講廳的轉播區同步轉播，部分公眾人士會獲安排使用該兩個轉播區旁聽。主場地和兩個轉播區共可提供約360個公眾人士旁聽名額，而當中約一半名額會優先分配予宏福苑居民。

按先到先得原則分配名額 每場每人只限登記一次

為免公眾人士長時間在場外排隊輪候，及讓有意旁聽者在聽證會當天前可確實知悉是否已取得旁聽名額，就第三輪聽證會，公眾人士（包括宏福苑居民）須於本月8日上午10時至11日上午10時期間，透過網上預約，選取有意旁聽的日子（可選取一場或多場），並遞交登記表格。委員會秘書處會根據系統接收登記表格的時間紀錄，按先到先得的原則分配名額。

成功登記人士將於16日或之前，收到由委員會秘書處發出關於第三輪聽證會的「確認成功登記通知」：電話短訊通知將以「#IC-hearing」為發送人名稱；如登記時同時提供電郵地址，電郵通知將由hearing@ic-wangfukcourtfire.gov.hk發出。如未於該日期前收到通知，則表示登記不成功。每場聽證會每人只限登記一次，重複登記將不獲受理。

按現時計劃，委員會將繼續在五月份舉行聽證會，詳情（包括聽證會的具體日期、會出席作證的證人，以及公眾旁聽預約安排）會另行公布。