宏福苑｜宏業大會前私下函法團主席 物管籲勿拆信保公平惟未獲理
撰文：陳萃屏 任葆穎
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大埔宏福苑大火聽證會今日（2日）踏入第八日，宏福苑時任管理公司「置邦興業」物業主任鄭芷盈下午繼續作供。2024年1月28日，宏福苑通過決議，由「宏業」擔任承建商，進行大維修工程。會後有住戶向屋宇署投訴，宏業有機會不獲續牌照，宏業在大會前曾私下寄信予時任法團主席鄧國權解釋。管理公司曾提醒，不應打開信件以確保公平，惟主席堅持開信。鄭稱，沒收過居民類似的書面投訴信。
法團主席堅持開信 物管稱無收投訴
「宏業」3.3億大維修工程在2024年1月28日通過。聽證會上展示一封住戶會後寄給屋宇署的投訴電郵，稱宏業發現其承建商牌照即將到期，同時屋宇署網站顯示宏業正接受處分，有機會因此不獲續牌。
不少業主向主席查詢無果，數天後宏業在大會前私下寄信予時任法團主席，解釋受處分的是註冊小型工程承建商牌照，不影響「註冊一般建築承建商」（RGBC）牌照。電郵稱，管理公司曾提醒「公平情況下」，不可打開信件，但主席堅持開信並給予法團。居民質疑，宏業舉動為拉票。
鄭稱沒印象見管理處有收過該投訴。杜指投訴不是直接給管理公司，鄭再稱，沒收過居民類似的書面投訴信。
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