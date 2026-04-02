宏福苑消防水缸有無水？物管大火前向消防商傳注水相 實竟為舊相
撰文：陳萃屏 任葆穎 林遠航
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宏福苑大火聽證會今日（2日）踏入第八日，宏福苑時任管理公司「置邦興業」物業主任鄭芷盈出席作供。庭上展示通訊紀錄顯示，鄭芷盈2025年10月底曾向消防承辦商「宏泰消防」聲稱消防水缸已注水，到11月的大火前數日，再向對方傳送已注水圖片，惟相片實際上在當年的8月至9月拍攝。鄭芷盈表示，傳送圖片是為了向對方確認工程是否完成程序，照片是同事向大維修承辦商「宏業建築」取得。
聽證會展示WhatsApp對話紀錄，在2025年10月28日，消防承辦商「宏泰消防」董事鍾傑文，曾問鄭芷盈消防水缸「入返水未，無水都完唔到工」 。鄭芷盈當時回覆稱「已經入番水」 。相隔三周，在11月21日，鄭芷盈向鍾傑文發送顯示宏道閣、宏新閣消防水缸有水的照片，惟相片顯示攝於8至9月。
代表獨立委員會的大律師杜淦堃質疑，現階段沒有證據顯示當日消防水缸有水。鄭指相片是她着另一證人、置邦文員駱倩盈向大維修承辦商「宏業建築」取得，又解釋當時想告訴鍾，消防水缸「已入返水，要養水」。
杜再質疑，駱提供的相片是8至9月，是否代表基於這些相，就等於消防水缸已入水。鄭稱，發相給鍾，是為了問他「係咪OK」，還是有其他問題，「如果有其他嘢，佢會進一步問我拎。」鄭又指，不清楚杜淦堃稱水缸無水的說法。
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