宏福苑｜物管稱業主大會親身投票數達法定門檻　惟條例當年未生效

大埔宏福苑大火聽證會今日（2日）踏入第八日，宏福苑時任管理公司「置邦興業」物業主任鄭芷盈下午繼續作供，焦點繼續落在業主大會的授權票數目之上。代表獨立委員會的大律師杜淦堃多次問到，置邦會否核實親身出席的業主數目，又問到當時有否5%業主或100名業主親自投票，鄭芷盈表示「應該有符合」，只是會議紀錄當中無列出，又稱知道相關規定是法定要求。



杜反問：「你知道呀？」鄭靜默。其後杜指，開會當日，條款未生效。該法定要求在2025年7月才生效，而提問中涉及的業主大會，發生於2024年，會上通過委任宏業為宏福苑大維修的承建商。



宏福苑的管理公司「置邦興業」物業主任鄭芷盈（右）。（資料圖片／黃偉民攝）

「置邦興業」物業主任鄭芷盈4月2日作供提及授權票情況，以2019年1月周年大會為例，印象中出席人士不多，因部份是授權票，而當時以大比數通過委任「鴻毅建築師有限公司」為大維修顧問公司。（資料圖片／蔡正邦攝）

確認有收授權票 但紀錄不會顯示詳情

下午的聽證會，業主大會的授權票問題繼續成為焦點。2020年1月，宏福苑大維修的工程顧問合約招標共收到35份標書，鴻毅投標價為30.8萬。2021年12月11日，特別業主大會通過委任鴻毅為工程顧問。鄭提到，在該兩年時間，居民就大維修有爭議。被問為何兩年才能委任鴻毅，鄭指因疫情，無法舉辦業主大會，無法透過大會解說。

該次大會鄭有出席，她指，當日有收授權票，惟紀錄不會顯示授權人及被授權人名稱，只會顯示哪個單位曾交出授權票。紀錄顯示，大會共有672人出席，出席率33.9%。鄭指，這非親身到場人數，包括授權其他人士。

被問到居民有否集中授權某幾位人士，鄭表示，「無咩特別，通常係授權（法團）主席、副主席較多，同以往一樣。」被問有居民指控有人向居民索授權票，她稱沒有見過。就有指控稱不少陌生人出席會議，鄭芷盈指以往較少人出席會議時，並無規定人數，及後出席人數增加，置邦曾向已登記的業主或授權人士派發色帶作區分，至於當次會議有否派色帶，鄭指不太記得。

2024年1月28日，宏福苑決議由「宏業」擔任承建商，進行大維修工程。（資料圖片／黃偉民攝）

居民投訴投票與入場人數短時間差距大 稱採用電腦點票

「宏業」3.3億大維修工程在2024年1月28日通過。鄭指，該次會議與之前的會議，處理授權票流程一樣，即同樣沒核實居民有否交授權票，同樣地授權票較多集中在法團正副主席。

有居民其後去信市建局及民政專員陳巧敏投訴，稱管理公司不願公開授權書名單，質疑20分鐘內，投票人數大增280人，但該段時間入場人數不多於20人。鄭指，會議採用電腦點票方式，業主的投票表格有部分是「出席率紙」，點票時會撕走，讓點票公司計算出席率，「要儲一疊先畀公司計」，估計或因此令業主誤會。她又指，不記得曾否有人要求公開授權書名單，但有「授權一覽表」張貼在大堂。

杜淦堃指，民政署就此收到9宗投訴，當中有人稱受威嚇。鄭芷盈表示，沒有收過正式信件投訴，只是聽過街坊講過。

2026年4月2日，宏福苑大火首輪聽證會進入最後一日，宏福苑的管理公司「置邦興業」物業主任鄭芷盈（圖中、灰口罩）出席作供。（馬耀文攝）

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃（前）。（資料圖片／黃學潤攝）

稱物管有數出席投票人數 惟無紀錄在案

杜淦堃多次問到，置邦會否核實親身出席的業主數目、有何措施符合法定要求。鄭指，會確保授權和親身出席業主數目至少有全屋苑的10% 。

按《建築物管理條例》及物監局守則，涉及每個單位平均逾3萬元採購價的大型維修工程，採購決議必須獲5%業主或100名業主親自投票才可通過。杜淦堃指，在2024年1月28日會議記錄及決議記錄，「睇唔到幾多人親身出席、幾多人係授權票。」 鄭稱，現在沒數據，看不到現場有多少人。被問到當時是否有5%業主或100名業主親自投票，鄭隔了數秒後始回應：「應該有符合」，及後又指措施上沒特別。

杜表示，不是想批判她，形容是制度措施的問題。他再追問，開會有否記錄多少人親身出席、多少人授權。鄭回應稱，非無記錄，只是無寫在會議紀錄，因授權和親身出席的簽到是不一樣。

稱知親身投票屬法定要求 被質疑當年條例未生效

杜指出，親身投票是法定要求，鄭稱知道。杜反問：「你知道呀？」鄭靜默。杜相隔片刻，向主席提出要「傾一傾」。其後杜指，開會當日的2024年，「親身投票」條款未生效，代表政府的資深大律師孫靖乾補充，條款及物監局守則，均於2025年7月才生效。