多啦A夢櫻花節｜次輪入場券周六上午11時起可免費預約　先到先得

在銅鑼灣希慎廣場舉行的「100%多啦A夢櫻花節」將於明日(3日）開幕，一直至本月19日。策劃活動的香港創意品牌 AllRightsReserved（ARR）今日(2日）公布，第二輪4月8至19日的入場「整理券」，將於本周六（4日）上午11時起於 Klook 開放免費預約，取得「整理券」屆時可入場買紀念品、打卡和付款玩遊戲，贏取不作零售的特別獎品。



「100%多啦A夢櫻花節」4月2日舉行開幕前預覽， 項目設於銅鑼灣希慎廣場，大型粉紅色多啦A夢設於啟超道入口可供打卡。（梁鵬威攝）

「100%多啦A夢櫻花節」4月2日舉行開幕前預覽， 項目設於銅鑼灣希慎廣場，大型粉紅色多啦A夢設於啟超道入口可供打卡。（梁鵬威攝）

為配合《100%多啦A夢 & FRIENDS》巡迴特展日本東京站於3月27日開展，ARR在本港舉辦「100%多啦A夢櫻花節」，由4月3日至4月19日在希慎廣場，讓香港粉絲可在春日與換上櫻花造型的多啦A夢及其好友打卡。

「100%多啦A夢櫻花節」4月2日舉行開幕前預覽， 項目設於銅鑼灣希慎廣場，啟超道入口上方的大螢幕播放宣傳片。（梁鵬威攝）

「100%多啦A夢櫻花節」4月2日舉行開幕前預覽， 項目設於銅鑼灣希慎廣場，啟超道入口旁有特設飲品販賣機，每罐30元。（梁鵬威攝）

「100%多啦A夢櫻花節」4月2日舉行開幕前預覽， 項目設於銅鑼灣希慎廣場，啟超道入口旁有特設飲品販賣機，每罐30元。（梁鵬威攝）

第一輪限定商店入場「整理券」已滿額，ARR公布，第二輪4月8至19日「整理券」，將於本周六（4日)上午11時起在Klook平台開放登記，涵蓋4月8日至19日期間的限定商店入場，名額有限，先到先得。

「100%多啦A夢櫻花節」4月2日舉行開幕前預覽， 項目設於銅鑼灣希慎廣場，紀念品店設於啟超道入口，不過需持「整理券」（入場券）才可購買。（梁鵬威攝）

紀念品官方網站限時網上預售（只限部分商品）已於今晚11時結束，ARR表示，由明日起，所有紀念品將轉為僅限於銅鑼灣體驗店現場發售。

「100%多啦A夢櫻花節」4月2日舉行開幕前預覽， 項目設於銅鑼灣希慎廣場，持「整理券」人士可在一樓多啦A夢手作區，付款拼湊個人專屬法寶吊牌。（梁鵬威攝）

「100%多啦A夢櫻花節」4月2日舉行開幕前預覽， 項目設於銅鑼灣希慎廣場，持「整理券」人士可在一樓多啦A夢手作區，付款拼湊個人專屬法寶吊牌，由工作人加熱壓製。（梁鵬威攝）

「100%多啦A夢櫻花節」4月2日舉行開幕前預覽， 項目設於銅鑼灣希慎廣場，一樓多啦A夢手作區旁設有紀念品扭蛋機，每次一代幣，每個60元。（梁鵬威攝）

「100%多啦A夢櫻花節」4月2日舉行開幕前預覽， 項目設於銅鑼灣希慎廣場，五樓互動遊戲區又有粉紅色多啦A夢供打卡，並可以付款玩扭蛋機。（梁鵬威攝）