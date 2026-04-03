天文台：印尼馬魯古海7.4級地震　海嘯波能量被周邊島嶼阻隔減低

印尼馬魯古海（Molucca Sea）北部周四（2日）清晨發生了一次大地震，香港天文台周四（2日）透過「天文台網誌」指出，該次地震發生於本港時間上午6時48分，最終修訂為7.4級，震源深度約為10公里，屬於淺層地震。震中位於萬鴉老之東約160公里，即香港之東南約2,680公里。由於距離震中較遠，本港並無震感，而本港寶珊寬頻地震站探測到的地震波形顯示P波（圖1），於地震發生後約5分鐘到達地震儀。



圖1：本港寶珊寬頻地震站則探測到2026年4月2日印尼馬魯古海北部7.4級大地震的地震波。（天文台圖片）

印尼錄得0.65米海嘯波 香港並未探測到

香港天文台指出，馬魯古海北部地震引發的海嘯，在日間於印尼北蘇拉威西省凱馬（Kema）漁港、貝奧港（Beo）及塔倫根（Tarakan）觀光碼頭，分別記錄到約0.65米、0.15米及0.13米高的海嘯波。位於菲律賓南部的達沃（Davao）則錄得0.05米的海嘯波。

根據香港天文台的海嘯模式計算（圖2），隨著海嘯波從震中附近向四方傳開，海嘯會被馬魯古海及蘇拉威西海（Celebes Sea）周邊的島嶼阻隔，海嘯波能量大大降低，遠離該區的海嘯波高度明顯減少，華南沿岸地區包括香港並沒有探測到。

圖2:香港天文台計算的海嘯波高（以顏色顯示）及走時圖（以一小時為間隔的白色線）。（天文台圖片）

500公里內7級或以上地震 1900年至今52次

天文台指出，印尼馬魯古海位於巽他板塊、菲律賓海板塊與印澳板塊的複雜交匯處（圖3），是環太平洋地震帶（又稱火環帶）的重要組成部份，地震發生頻繁。

1900年至2026年4月2日，於是次大地震500公里內曾發生52次7級或以上的地震，對上一次是2021年1月21日的7.0級地震。至於是次大地震屬於逆斷層地震（圖4），並且是在海底發生的淺層地震（本次震源深度約10公里），令地殼釋放的彈性能量引發海水波動，形成海嘯並對附近岸邊構成局地威脅。

圖3：構造板塊分佈圖及是次地震與該區歷史地震的位置。（天文台圖片）

圖4：這次地震的震源機制（左）及相應的斷層運動（右）。（天文台圖片）

天文台不斷監測西太平洋及南中國海各處的潮汐站及海嘯浮標所錄得的水位變化數據。其中，從聯合國教科文組織政府間海洋學委員會「海平面監測站設施」網頁上觀察到，位於印尼北蘇拉威西省凱馬漁港的水位變化（圖5），在2日早上錄得最高約0.65米的海嘯波。