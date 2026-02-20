廣東陽江4級地震　城大學者：無證據顯示會發生更頻繁或危險地震

位於香港之西南偏西約260公里的廣東陽江今日（20日）下午發生一次4.0級地震，本港天文台接獲超過一百名市民報告表示感到這次地震。城市大學能源及環境學院院長Benjamin Horton教授表示，由於區域性地震活動，香港偶爾會感受到此類震動；他目前並沒有證據顯示，香港將發生更頻繁或危險的地震，而且本港建築標準非常穩健，現無證據顯示地震對公眾安全構成即時風險。



2月20日下午2時28分廣東陽江發生一次 4.0級地震，震中位於北緯21.75度，東經111.77度附近，即陽江之西南約22公里(即距離香港之西南偏西約260公里)，震源深度約11公里。（天文台網頁）

百多名港市民報告感到這次地震 分析為類似小型貨車駛過振動

天文台表示，今日下午2時28分廣東陽江發生一次4.0級地震，震中位於陽江之西南約22公里，即距離香港之西南偏西約260公里，震源深度約11公里。天文台接獲超過一百名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感，類似小型貨車駛過的振動。

城市大學能源及環境學院院長Benjamin Horton教授。（城大網頁圖片）

城大學者：香港並非位於主要板塊交界處

城市大學能源及環境學院院長Benjamin Horton教授表示，香港並非位於主要板塊交界處，因此強震較為罕見；多數由於區域性地震活動，香港偶爾會感受到此類震動。他指當附近地區，特別是中國南方或離岸地區發生地震時，香港可能會感受到輕微的地面震動，不過這些震動通常不會造成破壞，但位於室內、尤其在高層建築中的人們或會察覺。

他表示，由於香港的建築標準非常穩健，現時並無任何跡象顯示，地震對公眾安全構成即時風險；加上在全球多個地方出現輕微震動並不罕見，且極少造成損壞。

指無證據顯示香港將發生更頻繁或危險地震

Horton教授表示，目前並沒有證據顯示，香港將發生更頻繁或危險的地震。他指隨著偵測地震儀器的進步、更密集的監測網絡，以及更快的通報機制，科研人員將比以往更準確地記錄及通報規模較小的地震。「因此，市民可能會更容易從不同渠道得知地震事件，但這代表更準確的數據，而非更危險的環境。」

他補充，公眾對地震的關注度上升，應被視為科學與監測技術進步的表現，而非風險增加的危機。他又呼籲市民在天文台等官方機構確認信息之前，應謹慎看待社交媒體和通訊平台上流傳的報道。

1979年以來的本地有感地震資訊地圖。（天文台圖片）

1918年汕頭附近發生地震 本港感受「修訂麥加利地震烈度表」六至七度

天文台的有感地震記錄始於1905年，由1905年至1978年期間共有109次強度不等的有感地震記錄；而由1979年香港短週期地震台網投入運作起計算，平均每年錄得大約2次有感地震。

1905年以來，香港的有感地震從未直接引致任何傷亡，其中絕大部份的地震烈度為「修訂麥加利地震烈度表」的V(五) 度以下，最高記錄則是1918年由距離香港300多公里汕頭附近發生的地震所引起的VI至VII(六至七) 度，當年令到香港少數建築物的牆壁出現輕微損毀，是有史以來唯一在香港引起損毀的地震。近年香港震感較強的一次地震發生於1994年，烈度為V至VI(五至六) 度，震中位於台灣海峽南部。

1979年以來本地有感地震的烈度分佈。（天文台圖片）

本港境內曾有8次地震 最近一次2019年發生在長洲附近

香港有感地震的震中位置大部分都在香港境外，例如台灣、南海北部、廣東河源及陽江、粵閩交界、北部灣以及菲律賓等。震中位於本港境內的地震只佔少數，自1979年香港短週期地震台網投入運作以來，例子包括1983年在米埔(1次)， 1982年(2次)與1995年(3次)在大嶼山以東海域，2014年(1次)在大欖涌水塘附近，及2019年(1次)在長洲附近，這些境內地震引起的震動均屬輕微，烈度在 V(五) 度以下。