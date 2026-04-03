復活節首日港人逼爆西九龍高鐵站　孝順兒攜母三代同堂遊桂林4日

【深圳口岸／福田／羅湖／西九龍高鐵站／高鐵／港珠澳大橋／蓮塘／皇崗／落馬洲／復活節／復活節假期】長達5日的復活節及清明節假期由今日（3日）開始，西九龍高鐵站早上被北上港人逼爆。有市民參加越南5日4夜團，先乘坐高鐵到廣西南寧，再坐旅遊巴經中越友誼大橋到越南下龍灣，認為相對於坐飛機需付上高昂的機場離境稅，又要提早數小時辦理登機手續，倒不如乘坐更舒適的高鐵。也有長者三代同堂參加桂林旅行團，首次體驗坐高鐵，又預告下次將到北京旅遊，「我個孫話遲啲陪我去喎，我都好開心，哈哈哈哈！」



長達5日的復活節及清明節假期由今日（3日）開始，西九龍高鐵站早上被北上港人逼爆。（歐陽德浩攝）

長達5日的復活節及清明節假期由今日（3日）開始，西九龍高鐵站早上被北上港人逼爆。（歐陽德浩攝）

長達5日的復活節及清明節假期由今日（3日）開始，西九龍高鐵站早上被北上港人逼爆。（歐陽德浩攝）

高鐵上月底開放預售復活節假期車票，多條從西九龍高鐵站出發的班次隨即售罄。（歐陽德浩攝）

長達5日的復活節及清明節假期由今日（3日）開始，西九龍高鐵站早上被北上港人逼爆。（歐陽德浩攝）

近年每逢節慶假日都有大批市民北上旅遊，更衝出大灣區到廣東省以外地區玩樂。高鐵上月底開放預售復活節假期車票，多條從西九龍高鐵站出發的班次隨即售罄，當中距本港數小時車程的城市均一票難求，包括廈門、武漢、長沙及桂林等。

市民指機場離境稅不斷加價 讚高鐵舒適更適合同行長者

踏入復活節及清明節長假首日，西九龍高鐵站早上被北上港人逼爆，旅行團集合點擠滿領隊及團友。其中胡小姐參加「食玩假期」旅行社舉辦的5日4夜越南團，先乘坐高鐵到廣西南寧，翌日坐旅遊巴前往越南，期間途經中越友誼大橋到下龍灣，再登上郵輪品嚐自助餐及欣賞美景，團費約4,000多元。

胡小姐表示，從沒到越南旅遊，但考慮到機場離境稅近年不斷加價，又要提早三至四小時辦理登機手續，反觀高鐵的車程時間不長，座位舒適更適合同行長者。被問到為何不留港消費，她說︰「香港好靜呀，琴日啲人已經冇晒喇，我諗今日仲靜呀，冇氣氛。」

胡小姐參加5日4夜越南團，認為高鐵車程時間不長，座位舒適更適合同行長者。（歐陽德浩攝）

蘇太（左三）三代同堂參加桂林4日3夜高鐵專列旅行團，孝順兒蘇先生（右二）說︰「媽媽想去，我哋帶佢去。」（歐陽德浩攝）

孝順兒第二次去桂林︰媽媽想去，我哋帶佢去

蘇太三代同堂參加桂林4日3夜高鐵專列旅行團，準備首次體驗坐高鐵。她表示，過去多年來曾坐飛機到日本、台灣、美國及加拿大等地，但內地旅遊的次數較少，因此趁兒孫有空一起北上品嚐美食。她並計劃接下來到北京旅遊親身踏上萬里長城，「我個孫話遲啲陪我去喎，我都好開心，哈哈哈哈！」

孝順兒蘇先生指，20多年曾到桂林旅遊，觀賞象鼻山及品嚐美食，雖然今次桂林團費每人2,999元較平時貴，但想到母親從沒坐過高鐵，因此特地帶同小朋友報團，連同其他親朋好友合共9人一起出發。「媽媽想去，我哋帶佢去。」