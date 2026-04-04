記者今日殺入亞博參觀了本地最強跨界 IP 潮流盛會「CON-CON® HONG KONG 2026」首日盛況，除了動漫還有音樂、電影、潮流時裝等不同元素，現在就馬上為大家送上直擊圖片。



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亞博CON-CON 現場直擊｜排球少年打卡場、高達霓虹燈超正必影

亞博CON-CON 現場直擊｜大會開幕禮有明星有高官齊齊支持CON-CON

CON-CON 2026 的展覽部分名為「Mix Some NOISE!」，大量動畫作品均有獨立的豪華展區，最搶眼的記者會選《排球少年!》巨型排球場打卡位，在排球網另一邊有好多知名角色正在比賽的1：1動作立牌，還有一個「挑戰最高到達點」體驗，可以試試你能否跳得像日向翔陽一樣高。

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《排球少年!》巨型排球場打卡位

《排球少年!》巨型排球場打卡位

《排球少年!》巨型排球場打卡位

《排球少年!》巨型排球場打卡位

《排球少年!》巨型排球場打卡位

《機動戰士高達》「巨型 LED 高達霓虹燈」打卡牆，入面有初代高達經典場面「紅彗星腳踢高達」、「愛美號大戰高達」等名場面，而在阿寶馬沙的立牌後，還有巨型的高達「最後一槍」以及聯邦、自護logo霓虹燈。

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《機動戰士高達》「巨型 LED 高達霓虹燈」打卡牆

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4米哥斯拉原來只是一個2D平面版本，不過入到展區就有超迫真的2.5米3D版哥斯拉，還有歷代電影poster展！

4米哥斯拉原來只是一個2D平面版本

不過入到展區就有超迫真的2.5米3D版哥斯拉，還有歷代電影poster展！

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值得一提是香港潮牌KYUBI推出原創角色KYU仔的「夢之怪獸」版本，帶來兩款意想不到的「哥斯拉」驚喜口味雪條，在 CON-CON 限定發售。

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KYUBI推出原創角色KYU仔的「哥斯拉」驚喜口味雪條

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《咒術迴戰》區實體重現特級咒物「獄門疆」，粉絲更可親身體驗宿儺的「伏魔御廚子」領域展開，感受那種壓倒性的力量感 。

《咒術迴戰》區實體重現特級咒物「獄門疆」

《遊戲王》有個超巨型決鬥場景，入面有幾款知名卡牌的立牌。另外還有由SAKA SAKA卡代理開設的對戰區及Pop Up Store 。

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《遊戲王》有個超巨型決鬥場景，入面有幾款知名卡牌的立牌。另外還有由SAKA SAKA卡代理開設的對戰區及Pop Up Store 。

《遊戲王》有個超巨型決鬥場景，入面有幾款知名卡牌的立牌。另外還有由SAKA SAKA卡代理開設的對戰區及Pop Up Store 。

場內也有不少潮流品牌攤位，DPLS 這家一向來拉花賽車做賣點（以前出過EVA跑車），今次除了有《哥斯拉》及《幪面超人BLACK》跑車，更請到日本殿堂級「漂移之父」土屋圭市（Keiichi Tsuchiya）將會來港，並與CON-CON參展商 DPLS 聯乘推出 1:64 車模：獨特塗裝風格，具高收藏價值。場內更會有「1:1 同款真車」作為打卡焦點。

「漂移之父」日本殿堂級飄移車手 土屋圭市（Keiichi Tsuchiya）將會來港出席CON-CON 2026

DPLS《哥斯拉》及《幪面超人BLACK》跑車

DPLS《哥斯拉》及《幪面超人BLACK》跑車

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Sony 今次集合了影音、攝影及遊戲作為一個總合展區，最多人排是King Gnu 音樂×觸感科技體驗區，那是一個展示Sony自家最新 Haptics 觸感技術的示範，聽住 King Gnu最新《AIZO》MV，再感受一次由腳震到上心口的特別體驗。

Sony 今次集合了影音、攝影及遊戲作為一個總合展區，最多人排是King Gnu 音樂×觸感科技體驗區

Sony 今次集合了影音、攝影及遊戲作為一個總合展區，最多人排是King Gnu 音樂×觸感科技體驗區

另外還有《鬼滅之刃》沉浸式拍攝體驗區、《Fate/Grand Order》主題攝影區及PS5試玩《七大罪：Origin》及《鬼滅之刃》兩款人氣動畫改編的 PS5 遊戲。

另外還有《鬼滅之刃》沉浸式拍攝體驗區、《Fate/Grand Order》主題攝影區

另外還有《鬼滅之刃》沉浸式拍攝體驗區、《Fate/Grand Order》主題攝影區

另外還有《鬼滅之刃》沉浸式拍攝體驗區、《Fate/Grand Order》主題攝影區

另一個記者覺得必行的攤位是日本職業足球聯賽 J.LEAGUE，官方特別為香港製作了多款限定版球衣、Coach Jacker、應援長巾，更限量發售以經典足球動漫《足球小將翼》設計的 TSUBASA x J.LEAGUE 官方比賽用球。

記者覺得必行的攤位是日本職業足球聯賽 J.LEAGUE

記者覺得必行的攤位是日本職業足球聯賽 J.LEAGUE

記者覺得必行的攤位是日本職業足球聯賽 J.LEAGUE

JAL 日本航空的攤位好好玩，可以試穿航空人員制服，當然還有JAL 相關紀念品發售。

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本地得獎動畫《世外》的特別展區，除了有關於作品本身的介紹，也有一些特別設計的紀念品。

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除了以上由記者精選的攤位外，還有講談社、角川、BiliBili、百事可樂等不同界別的名牌參展，展攤多達80多個。以下是其他場內花絮圖片：

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CON-CON HONG KONG 2026 門票詳情

看完CON-CON Day 1 盛況，大家是否想馬上買飛入場參觀Day 2 活動？門票分為多種價位，想一次過玩盡音樂節及展覽的粉絲，可選擇 $1,288（單日）或 $2,288（兩日通行證）；若只想專注行展覽買周邊，亦有 $228 的展覽門票可供選擇，粉絲們準備好搶飛未？

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CON-CON HK 2026 DAY 1 門票可參觀表演／場館清單

CON-CON HK 2026 DAY 2 門票可參觀表演／場館清單

活動資訊

活動名稱： CON-CON® HONG KONG 2026

日期： 2026 年 4 月 4 日（星期六）至 4 月 5 日（星期日）

地點： 香港亞洲國際博覽館（3、6、8 號展館為展覽；9、11 號展館為音樂節）

票價：

兩日通行證 (音樂節＋展覽)：HK$2,288

單日門票 (音樂節＋展覽)：HK$1,288 / HK$788

單日展覽門票：HK$228

購票平台： 01空間

官方網站： https://www.con-con.asia/

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