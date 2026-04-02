復活節好去處｜會展首屆試食節、多啦A夢櫻花節　附雨天活動推介

【復活節好去處2026/復活節香港好去處/復活節親子好去處/復活節活動】復活節及清明節長假期將至（4月3日至7日），如未有打算外遊，留港消費玩樂也有很多選擇，下文整合了全港復活節好去處，如只需10元便可入場的「香港國際試食節暨優質食品博覽2026」，以及在銅鑼灣希慎廣場舉辦的「100%多啦A夢櫻花節」，最特別是亞洲跨界IP潮流文化盛會「CON-CON HONG KONG 2026」，可與日本經典動漫《新世紀福音戰士》的主唱高橋洋子、以及本港獨立樂隊晚安莉莉一同度假期。



不過，天文台預測復活節長假期會天氣不穩，下文亦列出多項室內活動，可以無懼風吹雨打，享受玩樂時光。



復活節及清明節長假期將至（4月3日至7日）。（資料圖片/鄭子峰攝）

香港國際試食節暨優質食品博覽2026

長假期首日（4月3日）即有大型博覽會，「香港國際試食節暨優質食品博覽2026」將於4月3至4月7日舉行，提供「先試食，後購買」的購物體驗，入場人士更只需付10元入場，便可試盡全場500多個攤位。

香港國際試食節暨優質食品博覽2026——$10試盡500檔美食／先試後買體驗／中年靚聲王歌手表演（大會提供圖片）

場地分為5大區域，包括有近20檔特色咖啡、茶飲及手搖的「飲嘢市集」、集合多國人氣卡通角色美食及限定精品的「食玩館」、售賣香港70、80年代的懷舊小食、玩具的美樂士多、設攤位遊戲及多款親子遊戲機的「歡樂天地嘉年華」，以及「中年靚聲王音樂會」，表演嘉賓包括黃夏蕙、鮑聖光、李泇霖及沈宗賢等。

香港國際試食節暨優質食品博覽2026

日期：2026年4月3至7日

時間：2026年4月3至6日 上午10時至晚上8時／2026年4月7日 上午10時至晚上6時

地點：灣仔香港會議展覽中心Hall1ABCD（會展站B3或灣仔站A5出入口）

門票：港幣10元



100%多啦A夢櫻花節

4月3日至4月19日期間，銅鑼灣希慎廣場將舉辦「100%多啦A夢櫻花節」，設有櫻花多啦A夢限定商店、互動遊戲區、多啦A夢手作區、扭蛋專區及主題自拍亭等多個體驗區。此外，活動還有多款香港限定紀念品，包括「櫻花多啦A夢」及「飯糰多啦A夢」毛絨鎖匙扣等限定商品，要留意的是活動需提前預約入場。

銅鑼灣希慎廣場「100%多啦A夢櫻花節」。（官方圖片）

「100%多啦A夢櫻花節」春日體驗店預約

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「100%多啦A夢櫻花節」

日期：2026年4月3日至4月19日

時間：早上10時至晚上10時

地址：銅鑼灣希慎廣場G/F、1/F、5/F



CON-CON HONG KONG 2026

集結動漫展、音樂節或品牌展覽等多個領域的亞洲跨界IP潮流文化盛會「CON-CON HONG KONG 2026」將於4月4日至5日在香港亞洲國際博覽館舉行。大會邀請了多位日本重量級嘉賓表演，包括日本經典動漫《新世紀福音戰士》主唱高橋洋子、《SLAM DUNK》片尾曲《我只凝望你》 主唱大黑摩季及《火影忍者》主題曲主唱樂隊FLOW。

CON-CON HONG KONG 2026——多元化展覽／高橋洋子＋大黑摩季＋FLOW出演／多個動漫打卡位（官方圖片）

除日本嘉賓，「CON-CON HONG KONG 2026」亦請來本地人氣歌手及組合，如Anson Kong@MIRROR、獨立樂隊晚安莉莉等到場演出。活動現場設有「會場限定IP體驗專區」及「黑盒劇場」 ，更設有多個打卡位，例如《咒術迴戰》的特級咒物「獄門疆」 、初代《機動戰士高達》經典場面重現等，門票只需240元起便可入場。

CON-CON HONG KONG 2026

日期：2026年4月4日至5日

時間：上午10時至晚上10時

地點：香港亞洲國際博覽館 3、6、8、9及11號展館

門票：優惠價港幣240起（連手續費）



LOG-ON TOGATHER「香港真實人生鐵路」主題店

又一城「LOG-ON TOGATHER」在復活節期間推出全新「香港真實人生鐵路」主題店，結合打卡、創作與收藏三大元素，在周末期間，更有《人生鐵路馬賽克》讓市民親手創作獨一無二的紀念品，當中有過百款貼紙、繽紛馬賽克磁石可自由配搭，參加費用只需30元。

LOG-ON TOGATHER 「香港真實人生鐵路」

日期：2026年4月1日至5月13日

時間：早上10時30分至晚上10時

地點：又一城LOG-ON



《人生鐵路馬賽克》工作坊

日期：2026年4月1日至5月13日（只限週末及公眾假期）

時間：下午1時至7時

參加費用：港幣30元



Lifelike「角色聯『萌』期間限定店」

3月28日至4月19日期間，Lifelike「角色聯『萌』期間限定店」登陸元朗YOHO MALL I 中庭，現場有多達500款日本直送商品，例如《優獸大都會2》晴天娃娃小夜燈盲盒、《反斗奇兵》迷你蛋擊盲盒手辦系列等，另外還有《玩轉腦朋友》歡樂擔當「樂樂」、《反斗奇兵》萌爆「三眼仔」等人氣角色打卡裝置，絕對適合彼思動畫迷。

元朗YOHO MALL I——彼思動畫期間限定店／多個人氣角色打卡位／逾500款日本直送商品。（官方圖片）

Lifelike「角色聯『萌』期間限定店」

日期：即日至4月19日

時間：上午11時至下午9時

地點：元朗YOHO MALL I 中庭



啟德AIRSIDE「比奇堡滋味派對」

3月27日至4月23日，啟德AIRSIDE推出期間限定「比奇堡滋味派對」，現場設有巨型海綿寶寶及派大星吹氣裝置，以及「巨型蟹堡滋味套餐」、「海底花生打卡站」及「夢幻PIZZA盒」等3大創意打卡點。

AIRSIDE——巨型海綿寶寶及派大星吹氣裝置／手機繩DIY體驗（官方圖片）

此外，活動期間每逢周末都會有「海綿寶寶手機繩DIY體驗」，市民只需付30元便可自由發揮創意製作手機繩。

AIRSIDE×海綿寶寶「比奇堡滋味派對」

日期：即日至2026年4月23日

時間：上午10時至晚上10時

地點：AIRSIDE二樓中庭



AIRSIDE×海綿寶寶「海綿寶寶手機繩DIY體驗」

日期：2026年4月3日及4日（星期六、日）

時間：下午1時30分至晚上6時（每節25分鐘）

地點：AIRSIDE二樓中庭

費用：$130／人（包括手機繩及精美刺繡貼紙×1）



《Rilakkuma's Enchanted Wishes POP-UP SHOP》魔法願望限定店

4月1日至26日期間，由San-X、AQI與Nicoa共同企劃的《Rilakkuma's Enchanted Wishes POP-UP SHOP》魔法願望限定店會在朗豪坊舉行。現場設有3.5米高的魔法師造型輕鬆小熊、小白熊、小黃雞及茶小熊，以及互動體驗區及「魔法扭卡機」，可抽取全球限量閃卡。同時，期間限定商店將推出逾30款全球首發的主題限量精品；及逾200款日版原創新品。

朗豪坊——3.5米高魔法師輕鬆小熊／互動體驗／抽全球限量閃卡。（官方圖片）

《Rilakkuma's Enchanted Wishes POP-UP SHOP》

日期：2026年4月1日至26日

時間：上午10時30分至晚上9時30分

地點：朗豪坊4樓通天廣場



Central Yards中環藝嚐展

3月26日便已開始的「Central Yards中環藝嚐展」將舉行至4月5日，展覽與本地知名藝術家阮家儀與蛙王（郭孟浩）家合作，展出多個沉浸式藝術裝置。藝嘗展每個展廳的展品不但可觀賞，更可以品嘗。

Central Yards中環藝嚐展——可品嘗的藝術展。（官方圖片）

Central Yards中環藝嚐展

日期：3月26日至2026年4月5日

時間：上午10時至晚上10時

地點：中環海濱活動空間



Central Yards中環藝嚐展｜日間門票

獨家9折二人套票：$608.4起｜原價$676起｜人均$304.2起

成人（1位）：$338起

兒童（1人）：$168起

特專門票（1人）：$278起

Central Yards中環藝嚐展｜夜間門票

獨家9折二人套票：$716.4起｜原價$796起｜人均$358.2起

成人（1位）：$398起

兒童（1人）：$198起

特專門票（1人）：$318起

＊兒童為3至12歲；學生、65歲或以上長者可購買特惠門票。



天文台預測假期首日至下周一（4月3日至6日）華南天氣不穩定，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，下周日（5日）清明節有幾陣驟雨，稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，料要到下周二（7日）長假最後一日，才短暫時間有陽光。如遇有天公造美、放晴的日子，亦可考慮到以下好去處放鬆、休閑一番。

天文台預測復活節及清明節假期期間天氣不穩，或驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。（資料圖片）

香港咖啡節

「香港咖啡節」一連四日在西九文化區藝術公園大草坪舉行。活動期間每日都有不同精彩活動，包括香港最大型戶外DJ咖啡音樂派對、兒童節限定的親子足球挑戰、日出日落草地瑜伽體驗，以及寵物挑戰，門票則為60元起。

歷屆咖啡節現場圖片（資料圖片）

香港咖啡節

日期：2026年4月3日至4月6日

時間：早上11時至晚上8時

地點：西九文化區藝術公園大草坪

香港咖啡節｜一日入場門票（僅門票）

門票：港幣60元

香港咖啡節｜一日通行證（包門票、4個代幣、紀念品）

門票：港幣220元



香港潑水節

「香港潑水節」將於4月3日至5日舉行，場地今年移師至中環PMQ，焦點活動包括全場送花票選「香港潑水節小姐」選美、「香港潑水節先生」選舉、泰Amazing電車、香港潑水節2026終極大抽獎等。

活動更會請來不同界別的嘉賓分享旅遊心得及歌唱表演，仲有泰國翟道翟市集，市民可享受多款泰國美食。不過，大會提醒參加人士，這屆潑水節不設潑水環節，市民不用帶水戰裝備到場。

香港潑水節2026。（官方圖片）

香港潑水節2026

日期：2026年4月3日至5日

時間：早上11時30至晚上9時30

地點：香港中環鴨巴甸街35號



西九家FUN藝術節

「西九家FUN藝術節」於3月19日至4月12日在西九文化區舉行，橫跨復活節假期，免費開放予市民參與。活動集結多位來自澳洲、西班牙、英國及香港的藝團與藝術家，舉辦超過120場多元化節目。今屆焦點節目是由英國創意工作室Air Giants創作的巨型互動藝術裝置《夢遊喵境》，作品首次在亞洲展出，展覽將展出三隻可愛貓貓，融合聲音、燈光及觸感互動，最長一隻更有足足10米。

西九龍藝術公園——10米長巨型互動貓貓／貓奴必去（資料圖片）

西九家FUN藝術節

日期：即日至2026年4月12日（《夢遊喵境》為即日至4月7日）

時間：上午11時至晚上8時

地點：西九文化區藝術公園海濱東草坪

