復活節｜有旅行社高鐵團報名按年增三成　業界指港人轉攻江西貴州

【深圳口岸／福田／羅湖／西九龍高鐵站／高鐵／港珠澳大橋／蓮塘／皇崗／落馬洲／復活節／復活節假期】長達5日的復活節及清明節假期由今日（3日）開始，西九龍高鐵站早上被北上港人逼爆。食玩假期董事長陳志華表示，復活節高鐵團的報名人數按年增長三成，三月中已經全部爆滿。



他指，雖然旅行社在旺季搶高鐵車票確實存在困難，但中東戰火導致國際油價飆升，航空公司上調燃油附加費，反觀高鐵不像坐飛機，需要提早辦理手續，座位又舒適，具有一定吸引力，料更多港人將會北上旅遊，因此將舉辦更多高鐵團。旅遊業促進會總幹事崔定邦補充指，高鐵票價相比飛機穩定，相信需求仍會不斷增加，例如江西及貴州最近便成為熱門目的地。



長達5日的復活節及清明節假期由今日（3日）開始，西九龍高鐵站早上被北上港人逼爆。（歐陽德浩攝）

長達5日的復活節及清明節假期由今日（3日）開始，西九龍高鐵站早上被北上港人逼爆。（歐陽德浩攝）

長達5日的復活節及清明節假期由今日（3日）開始，西九龍高鐵站早上被北上港人逼爆。（歐陽德浩攝）

高鐵上月底開放預售復活節假期車票，多條從西九龍高鐵站出發的班次隨即售罄。（歐陽德浩攝）

食玩假期董事長︰高鐵團報名人數按年增長三成 三月中已爆滿

近年每逢節慶假日都有大批市民北上旅遊，部份人更衝出大灣區到廣東省以外地區玩樂。高鐵上月底開放預售復活節假期車票，多條從西九龍高鐵站出發的班次隨即售罄。早前便有本地旅行社稱，獲營運方告知未能安排車票，雖然已安排員工在車票公開發售日的清早，到西九龍站排隊搶票，惟未能成功。

踏入復活節及清明節假期首日，西九龍高鐵站早上被北上港人逼爆，旅行團集合點擠滿領隊及團友。其中本地旅行社食玩假期董事長陳志華到場視察情況，他表示，復活節高鐵團的報名人數按年增長三成，三月中已經全部爆滿，雖然顧客的需求大增，但公司沒有趁機加價，團費與去年相若。

長達5日的復活節及清明節假期由今日（3日）開始，西九龍高鐵站早上被北上港人逼爆。（歐陽德浩攝）

西九龍高鐵站今早（3日）被北上港人逼爆，旅行團集合點擠滿領隊及團友。（歐陽德浩攝）

飛機燃油附加費不斷上調 將舉辦更多高鐵團

陳志華又指，據他了解，每列高鐵的一半座位預留給自由行旅客，因此旅行社預訂高鐵車票確實存在困難，能否成功搶票視乎申請時間及數量。被問到旗下部份旅行團是否未能訂票，他透露可安排團友到內地的樞紐高鐵站，轉乘其他班次前往目的地，包括深圳北及廣州南站，甚至是廣東省以外的高鐵站。

陳志華提到，中東戰火導致國際油價飆升，航空公司相繼上調燃油附加費，反觀高鐵的座位舒適，不像坐飛機需要提早辦理手續，具有一定吸引力，料更多港人將會北上旅遊，預告將舉辦更多高鐵團。「燃油附加費將會有個升幅，大家都知，高鐵團我相信係旅客首選之一，一定會搞多啲。」

食玩假期董事長陳志華表示，復活節旅行團的報名人數按年增長三成，三月中已全部爆滿。（歐陽德浩攝）

旅遊業促進會總幹事崔定邦估計，若中東戰火持續至暑假，將會有更多市民改為高鐵遊。（歐陽德浩攝）

崔定邦︰高鐵票價相比飛機穩定 需求將不斷增加

旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，大部份市民早於農曆新年期間已報團，相信高鐵團大受歡迎，與目前的中東局勢無關，但他估計若戰火持續至暑假，將會有更多市民改為高鐵遊，「例如我去東南亞機票講緊600蚊，但係連稅加埋燃油附加費會去到千幾蚊，咁就會諗究竟仲坐唔坐飛機？」

崔定邦又指，高鐵旅遊發展多年已非常成熟，加上票價相比飛機穩定，相信需求仍會不斷增加，例如他便觀察到江西及貴州最近成為熱門目的地，部份港人到江西景德鎮欣賞油菜花田，部份則到貴州感受少數民族風情。