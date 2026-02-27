兩元兩折乘車計劃4月實施　孫玉菡：準備工作只剩「最後一公里」

政府去年修訂兩元乘車計劃為「兩元兩折」，車資10元以上改為兩折，新措施4月開始實施。勞福局局長孫玉菡今日（27日）表示，相關準備工作已經大致完成，只剩「最後一公里」，當局會適時公布實施時間。



勞福局局長孫玉菡今日出席記者會闡述財政預算案方案。（陳葦慈攝）

兩元兩折搭車將於4月實施 孫玉菡指已調整系統並試行

去年財政預算案提出修訂兩元乘車計劃為「兩蚊兩折」，車資10元以上改為兩折，10元或以下則仍為兩元。新措施將於今年4月開始實施，惟至今未有新消息。被問現時進度，會否如期推行？勞福局局長孫玉菡表示，相關準備工作大致完成，系統已作調整並已試行，現時只剩「最後一公里」，將適時公布實施詳情，包括4月確實實施日期。

新財政預算案繼續削減社福機構撥款，引來不少社福界人士不滿。孫玉菡稱，在「資源效率優化計劃」下，各項政府開支都需削減。社福機構一筆性撥款屬於政府開支，勞福局亦需跟隨財政司所定的財政紀律削減撥款。

去年預算案要求非政府社福機構在3年內累計削減7%的撥款，孫玉菡指，社署已為部份中小型社福機構承擔4%的削減；又表示有彈性措施協助處理，舉例機構申請政府其他部門的資助或津貼，不再需要面對成本分攤的問題。

預算案沒針對人才計劃撥款 孫玉菡：資源已包含於恒常開支內

被問為何新一份預算案沒有針對人才計劃投入資源，是否因人才數量不如預期？孫玉菡解釋，本港以政策吸引人才，並非靠投入資源。主要資源用於人才辦，已包含於局方恒常開支中，不需要預算案額外撥款。他又說，去年增加所有人才計劃簽證費，相信計劃長遠可謂為庫房帶來數億元的收入。