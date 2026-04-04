蔡若蓮稱國安法撥亂反正　憶任校長時操場遭潑紅油　因升旗奏國歌

本月15日為「全民國家安全教育日」，教育局局長蔡若蓮接受《大公報》專訪時提到，2月時發布的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，反思了2019年的修例風波，明確反映維護國家安全的重要性。



她又憶述，十多年前任校長時，推動國旗、國歌教育時受阻，「學校每周舉行升國旗、奏唱國歌儀式，之後操場就被人潑紅油」。她指，「撥亂反正」後，「現在不僅是中小學生，連幼兒園小朋友都能大聲唱國歌，為自己是國家一分子而自豪」。



蔡若蓮憶述，十多年前任校長時，推動國旗、國歌教育時受阻。(資料圖片)

蔡若蓮稱國民教育當年被污名化 幼兒園生今能大聲唱國歌

國務院新聞辦公室於2月發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，蔡若蓮在訪問中提到，安全對香港未來發展至關重要，國安法的實施起到「定海神針」的作用，大眾應要主動承擔這份責任，鞏固香港的國際教育樞紐地位，為教育發展創造穩定環境，實現安全與發展雙軌平衡。

蔡若蓮又提到，白皮書從闡明了香港與國家的關係、基本法的由來，回顧、反思了2019年的修例風波，明確反映維護國家安全的重要性，「如果我們不去主動承擔這份責任，可能大家都要承擔這個後果」。

她指，國安法的實施，讓社會回歸平靜，教育回歸專業，亦有助推動對推廣「留學香港」品牌，「大家都經歷過2019年修例風波，如果社會仍然這樣，香港就無可能有發展」。她憶述十多年前擔任校長時，推動國旗、國歌教育時受阻，對此感受深刻，「學校每周舉行升國旗、奏唱國歌儀式，之後操場就被人潑紅油」。

她形容，當時社會上「反對派」對推行國民教育「污名化」，稱是「洗腦教育」。特區政府在國旗、國歌立法時，亦遭到反對派的無端質疑和反對。

她指，「撥亂反正」後，「現在不僅是中小學生，連幼兒園小朋友都能大聲唱國歌，為自己是國家一分子而自豪」。她認為，尊重國旗、國歌，讓學生樹立正確的價值觀，是教育改革的重要進步，對青少年的成長與人生規劃意義重大。