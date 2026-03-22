殺校｜蔡若蓮：考慮加派班促成強弱小學合併　弱弱合併視乎一條件

本港適齡學童人口下跌，下學年共有15間小學因小一人數收生不足而派0班，或需與其他學校合併。教育局局長蔡若蓮稱，當局會研究拆牆鬆綁，促成強弱小學「合併升級」，可能以派更多班，作為誘因；至於兩間各開一班的小學可否「弱弱合併」，她表示會「視乎未來能否提供一個穩定，可持續學習環境畀同學。」



蔡若蓮又指，今屆政府不會調高小學「16人」的開班線。



未能於2026年度「小一入學統籌辦法」下獲批於 2026/27學年開辦資助小一班 級的公營小學名單。（《香港01》製圖）

蔡若蓮表示，過去10年本港適齡學童減少6萬至7萬，卻只減少了兩間小學。（資料圖片/廖雁雄攝）

蔡若蓮：過去10年學童減6萬至7萬 僅少2間小學

教育局局長蔡若蓮在今日（22日）無綫節目《講清講楚》中表示，過去10年本港適齡學童累計減少6萬至7萬，卻只減少了兩間小學，但稱本港不應為學校數目，而停止發展具辦學特色的新學校。

早前教育局向學校發開班信，有15間小學因小一人數收生不足而派0班，當中過半是不屬任何辦學團體的「單頭學校」，要跟其他學校合併可能面對困難。蔡若蓮稱會研究在政策上拆牆鬆綁，促成學校「合併升級」，例如在不影響「大校」教師的同時，保留部分超額老師，直至完成合併；當局亦會投放資源，協助學校改動課室，並資助學生購買新校服以及乘車等。

教育局公布，有15間小學獲派「0班」、面臨殺校，其中一間是李家超母校五邑工商總會學校。（梁鵬威攝）

研究准大校新學年開更多班吸引合併

當局亦會研究向大校提供更多合併誘因，包括容許在派位時「掛」更多班級數目等。蔡若蓮強調，合併前提是提升學校的規模以及教學質素，倘只為救校則不理想，當局會按實際情況批核合併申請。

被問及會否否決兩間各只開一班小一的小學「弱弱合併」，她未有明確意向，但說：「視乎未來能否提供一個穩定，可持續學習環境畀同學。如果不可行，我哋能否還有其他，例如會否游說多一啲，或者考慮地區，或者不同區合作產生其他化學作用。」

她又稱，本屆政府內不會改變「16人」的開辦線，但本港正編制首個五年規劃，或會在人口規劃上有更多研究。