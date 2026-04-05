啟德體育園辦賽車？羅淑佩：非F1　持開放態度　前提是安全、精彩

去年啟用的啟德體育園被指體育活動的舉辦數目未達績效指標。文化體育及旅遊局局長羅淑佩在電視節目表示，由今年開始才會計算績效指標，又指有需要調整計算方法，例如納入場地準備日子等作計算。



羅淑佩又透露，有人正探討在啟德體育園主場館舉辦室內賽車活動，政府對此保持開放態度，前提是安全、商業上能夠計算，以及能為市民帶來精彩的體驗。



啟德體育園啟德主場館。（資料圖片／夏家朗攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（資料圖片／廖雁雄攝）

啟德體育園體育活動績效指標有需要作檢視

文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席電視節目《講清講楚》，就啟德體育園被指體育活動的舉辦數目未達績效指標作回應。她重申，去年是「觀察期」，不存在不達標，績效指標由今年開始才會計算。她又表示，計算方法上有需要作檢視，舉例指一日的足球比賽僅當作一日計算，但事前鋪草皮等亦需時間，又提到賽事的重要性亦要納入考慮。

啟德主場館草地可移除 能容納不同活動

羅淑佩又透露，聽聞有人探討在啟德體育園主場館舉辦室內賽車活動，至於具體類別，羅淑佩指當然並非一級方程式（F1）賽事。她又解釋，有別於香港大球場的草地是固定因而限制用途，啟德主場館的優勢，是草地可以移除，騰出場地鋪設不同地面，因此能夠容納更多不同類型的活動。

羅淑佩指，政府對此持開放態度，但前提是安全、商業上能夠計算，以及能為市民帶來精彩的體驗。