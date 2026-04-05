清明節拜山人潮減　新廈街電梯不用排　孝子賢孫：長假港人都外遊

清明時節雨紛紛，有孝子賢孫按傳統今日（5日）冒雨上山掃墓。在今年清明撞上復活節假同期，拜山掃墓人潮明顯比往年減少。柴灣哥連臣角靈灰安置所，有市民手拿多袋衣包和水果祭祖。有市民認為今年人流較以往少一大半，認為或與港人假期外遊和天氣有關。



今日早上十時多，連接新廈街和骨灰安置所的扶手電梯無需排隊。（湯致遠攝）

今日是清明節，柴灣哥連臣角靈灰安置所，有市民手拿多袋衣包和水果祭祖。（湯致遠攝）

柴灣哥連臣角靈灰安置所整體人流不算多。（湯致遠攝）

今日是清明節，警方在柴灣地鐵站附近架起鐵馬，實施人流管制。連接新廈街和骨灰安置所的扶手電梯去年「打蛇餅」，今日早上十時多，則無需排隊，來往骨灰安置所的道路亦暢通，整體人流不算多。

張太表示，今年人流較以往少一大半，稱去年乘搭扶手電梯需輪後約30分鐘，今年則無需等候。（湯致遠攝）

市民：去年扶手電梯等30分鐘 今年無需排

張太一家多年來堅持清明正日拜祖，指希望秉持傳統習俗。她今日花費數百元，購買鮮花、燒味、水果等祭品，認為價錢與往年相若。她表示，今年人流較以往少一大半，稱去年乘搭扶手電梯需輪候約30分鐘，今年則無需等候。

呂小姐今日買了約百元的祭品。（湯致遠攝）

李小姐表示，由於今日是祖先生日，故多年來都在清明正日拜祭。（湯致遠攝）

料人潮少與港人外遊和天氣不佳

呂小姐今日買了約百元的祭品，她同樣認為今年人流較往年少，認為與港人外遊和天氣不佳有關。雖然今日下雨，但她仍從柴灣步行上山，「呢個年紀，唔知幾時行唔到，行到就行啦！」

李小姐一家今日買了四五包衣包祭祖。她表示，由於今日是祖先生日，故多年來都在清明正日拜祭。

運輸署早前表示，全港多個墳場附近的道路在清明節期間會較為繁忙，警方會實施特別交通安排，包括調整部分巴士站位置，呼籲掃墓人士預早規劃行程，並遵從警方的指示。