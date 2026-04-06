醫管局資料外泄｜涉九龍東聯網　前總監陸志聰：好嚴重、不可接受

醫院管理局5.6萬名病人資料外泄，局方在傳媒報道事件後以新聞稿公布事件稱，4月3日凌晨發現一宗懷疑未經授權將病人資料取走並於第三方平台泄漏的個案，事件涉及的5.6萬多名病人來自九龍東醫院聯網。



醫管局九龍東醫院聯網前總監陸志聰今日（6日）在商台節目形容事故涉及5.6萬名病人，當中外泄資料包括身份證號碼及手術內容是好嚴重、「唔可以接受」。



陸志聰指，醫管局對待網絡安全嚴謹，相關措施連「同事都話使唔使咁犀利」，而今次事故涉及原始檔案外泄，陸志聰稱感奇怪，建議醫管局偱兩方向調查，包括是否由醫管局同事泄漏或是承辦商人員：「仲要睇睇風險管理做得足唔足呢？經一事長一智。」



醫管局病人資料外洩至「暗網」，逾5.6萬人受影響。(資料圖片)

陸志聰今日在商台節目形容事故涉及5.6萬名病人，當中外泄資料包括身份證號碼及手術內容是好嚴重、「唔可以接受」。

陸指，醫管局對待網絡安全嚴謹，包括強制性培訓，入職開工作戶口時須簽承諾書，確認網絡安全及個人私隱「件事好緊要」，相關措施連「同事都話使唔使咁犀利」。

陸志聰對原始檔外泄感奇怪 建議偱內部同事及承辦商人員方向調查

陸指，今次事故涉及原始檔案外泄，而任何機構亦不會容許「求其有個職員下載」，而醫管局人員閱覽病人檔案必要符合兩原則，就是該病人目前由你照顧及確有需要閱覽其病歷等資料。

因此，陸志聰對內部原始檔案外泄感奇怪，建議醫管局偱兩方向調查，包括是否由醫管局同事泄漏或是承辦商人員：「仲要睇睇風險管理做得足唔足呢？經一事長一智。」

醫管局九龍東醫院聯網前總監陸志聰。（資料圖片）

九龍東醫院聯網醫院包括邊間？

．基督教聯合醫院

．將軍澳醫院

．靈實醫院

九龍東醫院聯網服務有什麼？

．9間家庭醫學診所

．截至2025年3月31日，聯網共提供3,032張病床，包括2,876張普通科（急症及康復）病床、76張療養科病床，以及80張精神科病床。

誰是九龍東醫院聯網總監？

．蘇潔瑩

醫管局九龍東醫院聯網前總監陸志聰。（資料圖片）

醫管局資料外泄是什麼事？

．醫管局2026年4月4日就懷疑有病人資料於第三方平台泄漏事件作出聲明

．醫管局恆常監察系統於2026年4月3日凌晨二時許發現一宗懷疑未經授權將病人資料取走並於第三方平台泄漏的個案，隨即於早上報警及通報個人資料私隱專員公署，醫管局會全面配合警方調查及行動。

．事件涉及的56 000多名病人來自九龍東醫院聯網

．外泄資料包含病人姓名、性別、身份證號碼、醫院檔案號碼和手術內容等資料



醫管局資料外洩病人可怎辦？醫管局資料外洩熱線是什麼？

．醫管局會盡快透過「HA Go」應用程式、郵寄及電話方式通知受影響病人

．九龍東醫院聯網已設立熱線5215 7326供病人就事件查詢，熱線運作時間為星期一至日，早上九時至下午六時；病人亦可於非熱線運作時間留言查詢，職員會盡快回覆。