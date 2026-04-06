油價｜屯門邨巴ABC旅運即日起減班次　預告油價續高企或全線停駛

美以伊戰爭導致國際油價波動，車用燃油價格上揚。在屯門經營4條邨巴路線的「ABC旅運」周日（5日）在社交平台公布，最近一個月柴油價格飆升超過一倍，邨巴每接載一名乘客，成本便增加5元以上，因此即日起無奈暫時減少部份班次，待成功向政府申請加價，或「油價奇蹟回落」後，將盡快恢復正常班次，惟若無辦法解决，或考慮全部邨巴路線停駛，或增設燃料附加費。「𠵱家邨巴開一班，蝕一班。每一程都好似倒錢落海。」



ABC旅運公布，公司由即日起無奈要暫時減少部份班次，尤其是乘客量較少的班次。（ABC旅運FB圖片）

ABC旅運︰最近一個月柴油價格飆升逾一倍

ABC旅運有限公司是香港其中一間非專營巴士公司，主要服務範圍為屯門區，目前經營4條邨巴路線，接載屯門居民往港島及九龍市區，路線包括NR79、NR707、NR711及NR720。

不過，ABC旅運周日在社交平台發文指，最近一段時間很難捱，「每日望住油價單，個心就沉一沉」，截至2月28日至4月3日（即中東戰火開始至今），柴油價格飆升超過一倍，邨巴每接載一名乘客，成本便增加5元以上。

政府批加價要時間，油價日日飆。𠵱家邨巴開一班，蝕一班。每一程都好似倒錢落海。 ABC旅運有限公司

ABC旅運指，待成功申請加價，或「油價奇蹟回落」後，將會盡快恢復正常班次。（ABC旅運FB圖片）

冀成功申請加價或油價奇蹟回落 盡快恢復正常班次

ABC旅運公布，公司由即日起無奈要暫時減少部份班次，尤其是乘客量較少的班次，待成功向政府申請加價，或「油價奇蹟回落」後，將會盡快恢復正常班次。

我哋只係小公司，冇能力獨自承擔。現實好殘酷，希望大家體諒，哪怕一句加油，都好重要。 ABC旅運有限公司

ABC旅運對縮減班次的決定致歉。（ABC旅運FB圖片）

若無辦法解决 將考慮全線停駛或增設燃料附加費

ABC旅運對縮減班次的決定致歉，又指每日將會更新班次，請乘客留意。帖文發布一小時後，公司再留言補充指，油價每升再增加0.6元，若無辦法解决，或考慮全部邨巴路線停駛，或增設燃料附加費。

NR79 置樂花園往返紅磡碼頭 $20.0

NR707 大興花園往返紅磡碼頭 $19.0

NR711 兆麟苑往返灣仔 $24.0

NR720 兆麟苑往返紅磡碼頭 $18.0



ABC旅運指，若無辦法解决，或考慮全部邨巴路線停駛，或增設燃料附加費。（ABC旅運FB截圖）

ABC旅運說︰「我哋只係小公司，冇能力獨自承擔。現實好殘酷，希望大家體諒，哪怕一句加油，都好重要。」（ABC旅運FB圖片）

ABC旅運公告全文︰

【無奈公告｜邨巴服務暫時調整】

呢一排，真係好難捱。

由2月28日到4月3日，柴油實價升咗超過一倍。每日望住油價單，個心就沉一沉。邨巴每接送一位乘客，成本一個月就貴咗HK$5以上。

政府批加價要時間，油價日日飆。而家邨巴開一班，蝕一班。每一程都好似倒錢落海。

寫出呢個決定，個心好痛。

由即日起，無奈要暫時減少邨巴部分班次，尤其係少人搭嗰幾班。等成功加到價，或者油價奇蹟回落，我哋會盡快恢復。

真係好對唔住。😔

我哋只係小公司，冇能力獨自承擔。現實好殘酷，希望大家體諒，哪怕一句「加油」，都好重要。

每日會更新班次，請留意。