內地清明節假逾32萬旅客來港　被誤講香港舊城市「重慶女」遊西貢

一連五日的復活節及清明節長假明日（7日）結束，今日（6日）截至下午4時，共有24.9萬人次港人北上。由長假開始的上周五（3日）至昨日（5日)，共有171萬人次港人出境，接近去年四日復活節總數186萬人次；當中132萬人北上內地，接近去年四日復活節假期的139萬人次。



雖然內地沒有復活節假，清明節（5日）前的星期六（ 4日）及之後星期一（6日）為三日假期，首兩日有25.5萬內地旅客訪港，到今日下午4時增至約32萬。其中被誤講香港舊城市的重慶女遊客，昨日遊西貢半月灣，期間看見野豬，「我們感覺好奇妙好奇怪」。



復活節清明節長假首日、4月3日高鐵站人頭湧湧。（歐陽德浩攝）

復活節清明節長假首日、4月3日高鐵站人頭湧湧。（歐陽德浩攝）

長期首三日半205萬人次港人出境 158萬人次北上

香港的復活節公眾假期連同星期日共有四日，包括「耶穌受難節」（4月3日，上周五）、「耶穌受難節翌日」（4月4日，上周六）、原本星期日（4月5日）和今日（4月6日）「復活節星期一」。由於今年清明節是星期日，所以今日列清明節補假，明日（4月7日）列「復活節星期一」補假，因此出現五日連假。

去年四日的復活節假，共有186萬人次的港人出境，當中139萬人次港人北上內地（扣除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭和港澳客輪碼頭）。今年首三日共有171萬人次港人出境，截至今日下午4時再多34萬人次，總數達205萬人次；首三日北上港人已有132萬人次，到下午4時再多25.8萬人次，總數增至近158萬人次。

▼4月4日 內地旅客趁清明節假期來港▼



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上周六起計有28.6萬人次內地客訪港

至於內地訪客方面，上周六 ( 4日）及昨日清明節分別有13.2萬及12.3萬人次來港，今日是三日清明節小黃金周最後一日，截至下午4時再有6.6萬人來港，兩日半共有32萬人次來港。

今日最多人經高鐵站入境，佔1.5萬人次；其次為落馬洲支線，有1.4萬人次；第三為經深圳灣口岸，佔1萬人次。北上南下逆差為18.7萬人次。

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在眾多內地旅客中，從重慶來港旅遊的閻小姐在接受電視台訪問時，因所說「香港是既有城市也有海邊」被誤聽成「香港是舊城市也有海邊」而爆紅，網民接受她在網上澄清。

連日來她到香港多個地方玩樂，她昨在小紅書上發文，指昨日雖然下雨，「但還是擋不住了我們要去看海」。她和女友人乘船去了西貢半月灣海灘（廈門灣），「認識了救生員們，他們告訴我哪邊有野豬」。她們首次看見野豬，「我們感覺好奇妙好奇怪」。救生員邀他們6月時再來，因屆時海灘會更美。

云云內地客中，來自重慶的閻小姐因接受電視台訪問引起網民注意。（Threads @peixuan3412）

閻小姐在內地社交媒體分享在港行程，乘船到西貢半月灣。（屁屁萱@小紅書）

閻小姐在內地社交媒體分享在港行程，去了西貢半月灣。（屁屁萱@小紅書）

閻小姐在內地社交媒體分享在港行程，去了西貢半月灣，首次見到香港野豬。（屁屁萱@小紅書）