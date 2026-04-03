復活節｜深圳灣口岸擠滿北上港人 實施人潮管制 架鐵馬疏導
撰文：吳美松
出版：更新：
【深圳口岸/福田/羅湖/西九龍高鐵站/高鐵/港珠澳大橋/蓮塘/皇崗/落馬洲/復活節/復活節假期】復活節、清明節一連五日長假期今日（3日）開始，不少港人北上回鄉祭祖或旅遊，入境處早前預計今日為陸路出境高峰期，有約71.2萬人次出境。今早深圳灣口岸便擠滿了北上港人，現場架起鐵馬，警員協助疏導人潮，亦有市民表示皇崗「接近無人」。
深圳灣口岸港人出境通道繁忙 需輪候16至30鐘
今晨已有不少市民前往各口岸前往中國內地，或回鄉祭祖或旅遊，享受五天長假期。其中深圳灣口岸人頭湧湧，大排長龍，早上10時許開始，內地實施人流管制，而場外亦架起鐵馬，大批警員協助疏導人潮。
根據運輸署應用程式《香港出行易》，截至早上約11時，深圳灣口岸香港居民出境通道顯示為「繁忙」，即一般需16至30分鐘完成出境。
不過，《香港出行易》顯示其他出入境口岸，如羅湖、落馬洲支線及港珠澳大橋等，出入境情況屬正常水平。另外，同一時間、早上約11時，港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）當前輪候時間全屬正常水平，即一般不多於30分鐘。
入境處料今日為陸路出境高峰期 約71.2萬人次
香港入境處早前指，與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，預計約有543萬人次經各陸路邊境管制站進出香港。陸路出境高峰期料為4月3日，出境人次約71.2萬，入境高峰期料為4月7日，入境人次約67.1萬。
香港入境處又估計，假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站和深圳灣管制站會非常繁忙，預計每日平均分別約有24萬、22萬和18.4萬人次出入境。
復活節｜機場部份櫃枱現人龍 有港人稱因燃油費升或減搭長途航線復活節長假期｜醫管局18間診所應診 政府中醫加開時段 即睇名單復活節好去處｜會展首屆試食節、多啦A夢櫻花節 附雨天活動推介復活節清明節長假｜醫管局18診所應診 中醫診所加時段（附名單）復活節假期｜運輸署籲乘公共交通跨境往來 考慮於非繁忙時間出行復活節．清明節｜九巴、龍運加密高鐵站接駁線班次 一文看清安排復活節清明節長假｜入境處料644萬人次出入境 周五料71萬人離港CON-CON 2026 門票快閃優惠｜2人同行7折入場睇高達．見日系偶像亞博CON-CON 現場直擊｜排球少年打卡場、高達霓虹燈超正必影