油價｜屯門邨巴ABC旅運擅自減班不成：油價繼續升　我哋繼續蝕

美以伊戰爭導致國際油價波動，車用燃油價格上揚。在屯門經營4條邨巴路線的「ABC旅運」周日（5日）公布，由於開一班蝕一班，由即日起無奈暫時減少部份班次，待成功向政府申請加價，或「油價奇蹟回落」後，將盡快恢復正常班次，惟該公司事隔一日（6日）傍晚公布，因減班未獲經運輸署批准，班次維持正常。「油價繼續升，我哋繼續蝕。」



立法會議員莊豪鋒表示，邨巴NR720線由兆麟苑往紅磡碼頭，相比屯馬線由屯門往紅磡便宜4.1元。他認為邨巴除了性價比高外，更有效分流極度擠迫的屯馬線，居民不駕車外出市區也能減輕屯公及大欖隧道的負擔，建議政府設立緊急油價應變小組，向公共服務提供支援，例如加快處理營辦商的加價申請。



運輸署關注事件，並已主動聯絡該居民巴士服務營辦商。署方表示，根據營業證的要求，如營辦商計劃調整服務詳情，需取得居民代表同意，並於最少14天前向運輸署提交申請。



ABC旅運4月5日公布，公司由即日起無奈要暫時減少部份班次，尤其是乘客量較少的班次。（ABC旅運FB圖片）

ABC旅運周日公布減班次 預警油價續高企或全線停駛

在屯門經營4條邨巴路線的「ABC旅運」周日（5日）在社交平台公布，最近一個月柴油價格飆升超過一倍，邨巴每接載一名乘客，成本便增加5元以上，即日起無奈暫時減少部份班次，待成功向政府申請加價，或「油價奇蹟回落」後，將盡快恢復正常班次，惟若無辦法解决，或考慮全部邨巴路線停駛，或增設燃料附加費。

ABC旅運最新公布︰未獲經運輸署批准減班 班次如常「繼續蝕」

「ABC旅運」今日（6日）傍晚再在社交平台發布「無奈通知」，稱由於縮減班次的決定未獲經運輸署批准，因此所有班次維持正常，將要繼續虧損，如有消息會通知市民。

所有班次要維持正常，油價繼續升，我哋繼續蝕。 ABC旅運

運輸署：ABC旅運正與居民代表討論調整服務詳情

運輸署表示，根據營業證的要求，如營辦商計劃調整服務詳情，需取得居民代表同意，並於最少14天前向運輸署提交申請。署方得悉ABC旅運正與居民代表討論調整服務詳情，並會於取得居民代表同意後向運輸署提交申請。

運輸署表示，緊急事故交通協調中心會密切監察區內交通及公共運輸服務情況，並督導各公共運輸服務營辦商按乘客需求加強服務。

署方重申，政府非常關注國際油價上漲對香港運輸的影響。在公共運輸服務方面，因應近日國際油價急升，一直與各公共運輸服務營辦商緊密聯繫，考慮到油價未來走向未完全明朗，政府會繼續密切留意局勢發展，確保公共運輸服務保持正常。

莊豪鋒建議政府設立緊急油價應變小組。（資料圖片）

立法會議員莊豪鋒︰邨巴分流極度擠迫的屯馬線 減輕屯門公路負擔

立法會議員莊豪鋒今午表示，邨巴一直深受距離港鐵站較遠的屋苑居民歡迎，憑點對點送達、保證乘客有座位，以及車費較港鐵便宜，成為屯門街坊的通勤首選，惟國際局勢由二月底開始不穩，油價飆升，完稅柴油的實價已由開戰前每升約10元，加至現在每升約14元，營辦商實在難以獨力承擔。

莊豪鋒以「ABC旅運」的NR720線為例，由兆麟苑往紅磡碼頭收18元，而港鐵屯門往紅磡收22.1元，即邨巴便宜4.1元。他又指，邨巴除了性價比高外，更有效分流極度擠迫的屯馬線，居民也毋需駕駛私家車往市區，減輕屯門公路及大欖隧道的負擔。

如果邨巴「停擺」，輸嘅係全體新界西北居民。 立法會議員莊豪鋒

ABC旅運指，待成功申請加價，或「油價奇蹟回落」後，將會盡快恢復正常班次。（ABC旅運FB圖片）

籲政府設立緊急油價應變小組 加快處理營辦商申請加價

莊豪鋒建議，政府設立緊急油價應變小組，向受到油價波動影響的民生公共服務提供支援，例如加快處理營辦商緊急票價調整申請，待油價穩定回落後再恢復原價，街坊也向他反映大致願意與營辦商共同承擔部份額外開支，以換取穩定及快捷的服務。

莊豪鋒呼籲政府長遠必須介入監察油價，，要求油公司公開成品油入口價及庫存量，杜絕「加快減慢」，確保利潤限制在合理範圍，同時推動商業電動車普及，以確保能源成本穩定，不再受國際油價波動影響民生。