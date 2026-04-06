油價｜「紅油」價飆近兩倍　洗衣廠叫苦促政府調查：洗一件蝕兩件

中東戰事持續，油價持續波動，各行各業都指成本有所增加。有洗衣業界人士表示，俗稱「紅油」的免稅工業柴油價格由開戰前每公升6元升到近日17元，每月單是油費支出已增加過百萬，形容現時是「洗一件、蝕兩件」。該業界人士又表示，該些洗衣廠主要是為酒店、醫院等提供服務，價錢早已投標方式決定，難將成本轉嫁給客戶，已經暫停接收新訂單，並凍結人手。



洗衣業界表示，本港俗稱「紅油」的免稅工業柴油價格由開戰前每公升6元升到近日的17元，每月單是油費支出已增加過百萬，形容現時是「洗一件、蝕兩件」。（網上圖片）

洗衣業界表示，本港俗稱「紅油」的免稅工業柴油價格由開戰前每公升6元升到近日的17元，每月單是油費支出已增加過百萬，形容現時是「洗一件、蝕兩件」。（網上圖片）

現時本地洗衣廠會使用鍋爐產生高溫蒸氣進行洗熨程序，而該些鍋爐需要靠俗稱「紅油」的工業柴油推動。香港洗衣服務業聯會會董江遠龍今日（6日）在電台節目《千鿋年代》表示，「紅油」價格2月底每公升約為6元，到3月底已翻倍至12元，本月初再升至17.5元，加幅超過190%。

江遠龍形容，從來未見過如此加幅，數年前俄烏戰爭爆發，當時國際油價比現時高，但「紅油」價格卻比現時低，對此感到「莫名其妙」。他又提到燃料成本佔洗衣廠總成本的比例，已由原本的10%至20%，大幅上升至45%到60%。以一間月用10萬公升「紅油」的中小型廠房計算，每月的額外燃料開支高達115萬港元。

業界多數與醫院或酒店合約以投標決定，價格早在合約之訂明，江遠龍指，難以將暴增的成本轉嫁給客戶。他又指，即使客戶願意額外支付「燃油附加費」，油價如此頻密的波動亦難被客戶接受。他形容，現時業界是「洗一件、蝕兩件」，目前已經暫停接收新訂單，並凍結人手，更有僱主要要自掏資產維持運作。

實政圓桌立法會議員莊豪鋒。（立法會直播）

莊豪鋒指油價與「紅油」升跌呈反比 政府促調查

新界西北立法會議員莊豪鋒則表示，業界已到了「生死存亡之際」，俄烏戰爭時期，原油價格曾高見每桶147美元，當時「紅油」價格為10元一公升；但現時原油價格約每桶120美元，紅油竟升到17.5元一公升，認為升幅不合理。他促請政府調查，要求油公司交代理據與利潤分佈，並適時介入調停，避免影響醫院、酒店等對社會有重大貢獻的行業運作。