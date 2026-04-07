誰是「智鷹勇」「智衞犬」？一不怕水二不怕熱　奪金有「智管焊」

政府各部門全方位推動創新科技，以提升效率。水務署機械團隊就有靈活維修的「智管焊」、精準高效的「智鷹勇」、忠誠守備的「智衞犬」，它們不是科幻電影角色，而是功能多元化協助部門工作的要員。其中，水務署研發的燒焊機械人「智管焊」，早前更獲得第51屆日內瓦國際發明展評審團嘉許金獎。



水務署高級工程師呂廷璋說「智管焊」配備靈活機械臂，焊接精準程度達到一毫米。（政府新聞處）

政府新聞處在自家製作的訪問中稱，由水務署研發的燒焊機械人「智管焊」，早前獲得第51屆日內瓦國際發明展評審團嘉許金獎。據介紹「智管焊」專為緊急水管維修而設計，能在狹窄環境下穿梭自如，並在管道內部進行精準焊接，大幅減少工人在密閉空間作業的時間。

「智管焊」配備靈活機械臂 焊接精準程度達到一毫米

對比傳統作業，水務署高級工程師呂廷璋說，「智管焊」配備靈活的機械臂，精準程度達到一毫米，既可模擬人手操作，同時設有遙控功能。呂廷璋指，以直徑1,000毫米的水管為例 ，若以人手接駁，大概要花兩小時，但使用機械臂則僅需一半時間。

利用機械代替人手能減少工人接觸燒焊時產生的火花

同時，利用機械代替人手，也能減少工人接觸燒焊時產生的火花、火光，令作業更安全，而「智管焊」另一特點是靈活操作。「智管焊」採履帶式設計，可上落約30度的斜坡，面對迂迴曲折的水管，也如履平地，其續航能力更超過五公里。

「智衞犬」協助巡邏水務署設施，可透過氣體探測器等裝置，監察是否有異常情況。（政府新聞處）

六隻自動巡檢機械狗「智衞犬」巡查廠房設備有否過熱或現火種

水務署為了保障設施安全，也引入六足「智衞犬」。該署電機工程師關栢安形容，「智衞犬」犬如其名，是一隻肩負保護水務署設施重責的自動巡檢機械狗 。它可拍攝熱成像照片，巡查廠房設備有否過熱情況或出現火種。

「智衞犬」更裝上氣體探測器，可探測有否氣體洩漏或數值異常。他指一旦出現異常情況，「智衞犬」便會即時傳送警告到控制室，有助水務署日常巡查，減低人手負擔。

「智鷹勇」可低飛至接近水面採集水樣本，交由實驗室分析水塘的水質。（政府新聞處）

「智鷹勇」可低飛至接近水面採集水樣本 交由實驗室分析水塘水質

最後出場的「智鷹勇」配備全球定位系統及衞星導航，準繩度達厘米級，並有熱成像鏡頭。它同時配備採集水樣本的系統，可低飛至非常接近水面，放下採樣器後收集一升水，再帶返實驗室分析。

水務署機械工程師凌統說，若該署人員以傳統乘船方式，為整個水塘採集樣本，可能需時逾半個月，改用無人機收集數據，快至一至兩天便可完成。