水務署署長訪問江西　考察東江源頭保護工作

水務署署長黃恩諾周三（4日）起一連兩日訪問江西省贛州市，考察東江源頭保護工作。他除與官員會面，也前往安遠縣三百山探訪源區首位護林員，並參與由教育局舉辦的高中公民科內地考察團部份行程。



2026年3月5日，贛州市安遠縣官員向黃恩諾（中）介紹以優質東江水生產的瓶裝飲用水。（政府新聞處圖片）

黃恩諾周三與江西省水利廳廳長羅傳彬、水利部珠江水利委員會及贛州市政府相關單位代表會面，了解江西省在保護東江源頭工作，包括保護及巡護源區森林、推進水土保持及河湖治理。江西省作為東江源頭所在地，過去60年一直致力保障供港東江水的水質安全，黃恩諾予以感謝。

2026年3月5日，黃恩諾（左）在贛州市安遠縣三百山實地了解源區森林保護及巡護工作，並探訪源區首位護林員（右）和聽取他介紹守護東江源頭的日常工作。（政府新聞處圖片）

探訪安遠縣三百山源區首位護林員

黃恩諾周四前往安遠縣三百山，探訪源區首位護林員龔隆壽，感謝對方及一眾護林員多年來守護東江源頭生態環境。黃恩諾表示：「護水必先護林。正因有一代代護林員的堅守，香港市民才能安心飲用穩定優質的東江水。我們對他們的付出深表敬意。」

2026年3月5日，黃恩諾（右四）與明愛馬鞍山中學師生，在贛州市安遠縣三百山護源林共同參與植樹活動，以實際行動支持水源保護及生態建設。（政府新聞處圖片）

參與高中公民科內地考察團部份行程

他同日亦參與高中公民科內地考察團的部份行程，與明愛馬鞍山中學師生實地了解源區森林保護及巡護工作，加深對東江水供港及水資源保護工作的認識。

其間，黃恩諾鼓勵學生珍惜水資源，深化對國家水利建設及生態保育成就的認識，體會「飲水思源」的意義。隨後一行人與當地官員在護源林共同植樹，以支持水源保護及生態建設。黃恩諾同日結束行程返港。