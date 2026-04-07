宏福苑｜麥美娟︰前管理公司文件欠妥　合安接收80多萬份需時核對

最近有宏福苑業主聯署要求政府協助及督促合安召開業主大會，解答屋苑保險賠償、大維修剩餘款項等問題。民政及青年事務局局長麥美娟今早（7日）表示，由於前管理公司文件管理不善，合安接收80多萬份文件後需要花時間逐戶核對，加上法團與其他承辦商簽署的合約需要法律顧問提供意見，合安目前正理順資料，再疏理業主大維修基金供款，才能作出退款安排，而舉辦簡介會目的便是向業主講解清楚。



麥美娟又指，宏福苑並非孤例，考慮到其他業主大會的發問時間同樣有限，業主難以立即作出決定，立法會擬修訂《建築物條例》，要法團召開業主大會前必須舉行簡介會，讓業主獲得更多資訊。



受宏福苑火災影響的七幢樓宇居民，4月20日起可分批返回單位執拾物品，最多4人上樓，可逗留最多3小時。（資料圖片／梁鵬威攝）

前管理公司文件管理不善 合安需花時間疏理核對

宏福苑火災後政府解散屋苑原有的法團管委會，委任合安管理有限公司為管理人，本周五（5日）合安公布將於5月上旬辦業戶簡介會。民政及青年事務局局長麥美娟表示，合安從前管理公司接收80多萬份文件，包括每戶業主大維修基金的供款記錄、管理費記錄等，惟前管理公司的管理不妥善，導致合安需要花時間逐戶核對。

尤其是管理費按金記錄，以我理解前管理公司管理唔係好妥善，所以合安需要花好多時間逐戶去對，去疏理返交管理費記錄 。 民政及青年事務局局長麥美娟

民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片／廖雁雄攝）

法團與承辦商簽署的合約正諮詢法律顧問意見

麥美娟又指，法團與其他承辦商簽署的合約，部份涉及共同設施，若提早完約責任誰屬等問題，目前也在諮詢專業法律顧問意見，因此合安目前需要先理順上述資料，再疏理業主的供款，才能作出退款安排，而舉辦簡介會目的便是向業主講解清楚，合安將會安排合適的時間，不會與聽證會及居民返回單位執拾的時間衝突。

▼2026.03.19 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



+ 31

修例強制召開業主大會前必須辦簡介會

麥美娟並指，早前已在立法會事務委員《建築物條例》第二輪修訂時提到，業主大會的發問時間有限，業主難以立即作出決定，因此日後召開業主大會前，必須舉行簡介會，讓業主獲得更多資訊。若以今次合安的簡介會為例，相信街坊都持有個人問題，例如大維修基金曾一度斷供、管理費按金忘記補交、單位未轉名等，相關個案便可在簡介會得到解釋。

日後都希望咁行，如果其他法團管委會，要召開業主大會做重大決定之前，我哋係會要求先開唔同形式簡介會。 民政及青年事務局局長麥美娟

政府將動員約1,000人安排居民上樓執拾。（資料圖片／夏家朗攝）

動員約千人安排居民上樓執拾 提供防刮手套等物資

至於安排居民上樓執拾安排，麥美娟表示接下來四月底至五月初，將於15日動員約1,000人，屆時地下設有登記處，民政署及關愛隊會協助登記及提供物資，包括小型紅白藍袋、口罩、蚊怕水，還有簡單防護裝備如防刮手套等，避免居民被樓梯扶手刮傷。