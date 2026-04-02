宏福苑｜房屋局指攪珠定選樓次序　估價署稱刪估價冊無關單位價值

政府早前公布宏福苑居民安置方案，涵蓋現金向業主收購業權、「樓換樓」等，有居民疑惑部分安排細項，包括購買的單位是否以抽籤決定。房屋局今（2日）表示，購買單位並非以抽籤決定，「攪珠」只為排出選樓的先後次序。



另外，差餉物業估價署近日向宏福苑居民發出「刪除估價冊內物業通知書」，有居民認為該做法意指單位不值錢。估價署今澄清相關舉動與收購相關單位業權，以及物業價值無關，僅考慮該屋苑因受破壞而不能再被租出。



2025年12月3日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（陳葦慈攝）

▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



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房屋局今日（2日）表示，「特設銷售計劃」中有3,900個單位供出售業權的業主挑選，數量遠超早前在問卷調查中有意購買資助出售單位的業主數目。選樓次序將按業主接受政府收購的日期分批決定：第一批截止日期為2026年6月30日，第二批截止日期為2026年8月31日。同一批次內的申請者，則依據「攪珠」結果排列選樓次序。「攪珠」只是為了排出選樓的先後次序，而申請者所購買的單位並非以抽籤決定。

當局提到，選擇「樓換樓」的業主，如未能在計劃中選擇到心儀的單位，政府將以現金方式發放收購金額，並同時賦予兩年「綠表資格」（由資金到帳日起計），讓他們在二手市場選購未補價的資助出售單位，包括「綠表置居計劃」、「居者有其屋計劃」及「租者置其屋計劃」單位。

另外，有宏福苑業主近日接獲差餉物業估價署派發的「刪除估價冊內物業通知書」，並指有關單位無須繳交差餉，擔心相關做法是否指「你們層樓不值錢」。

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

估價署今表示，差餉是按物業的應課差餉租值徵收的稅項，物業的應課差餉租值是假設物業在「估價依據日」（一般為每年的10月1日）空置出租時估計可獲得的全年市值租金，與物業本身的價值無關。

就大埔宏福苑而言，估價署慮及宏福苑的最新情況及資料，認為該屋苑A至G座受火災嚴重破壞而不能再被使用。因此，署方於3月24日向1,700個物業單位的差餉繳納人發出「刪除估價冊內物業通知書」，告知有關物業單位已從2025年11月26日（即大火發生當日）起從估價冊中刪除，即由該日起無須評估及繳交差餉，強調做法與政府收購相關單位業權事宜無關。

估價署又說，理解部分宏福苑居民對上述差餉估價事宜的關注，會繼續透過「一戶一社工」加強向居民解說。

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

