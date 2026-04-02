宏福苑｜居民4.20起上樓執拾　東華三院：安排義工及貨Van助搬運

大埔宏福苑大火後，A至G座7幢大廈的居民，將可於4月20日至5月4日期間分批上樓，收拾個人物品。東華三院大埔鄰舍資源中心今日（2日）表示，可為有需要的居民安排義工及輕型貨車（貨Van），包括陪同上樓協助搬運物品等，居民可循網址申請，下文附連結。



東華三院大埔鄰舍資源中心今日（2日）表示，為協助各位居民於4月20日至5月4日期間執拾及搬運，現正安排義工及貨車，以支援屆時有需要的居民。（Instagram截圖）

東華三院大埔鄰舍資源中心今日（2日）表示，為協助各位居民於4月20日至5月4日期間執拾及搬運，現正安排義工及貨Van，以支援屆時有需要的居民，包括陪同上樓協助搬運物品至樓下，以及安排貨車將物品運返居民現時暫住地址。

有需要的居民可到相關網站申請，服務名額有限，先到先得 ， 成功登記後，職員將以 WhatsApp 個別通知確認安排 。

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宏福苑第一輪開放日期為4月20日至22日，宏新閣居民打頭陣，是首批上樓執拾個人物品的住戶，以便當局走順流程。第二輪開放日期為4月23日至28日，每日將從宏昌閣、宏仁閣、宏道閣中開放兩棟樓宇，讓居民上樓執拾。第三輪日期為4月29日至5月4日，同樣每日開放兩棟樓宇，宏泰閣、宏建閣、宏盛閣的居民可於指定日期上樓。

上樓日期表



（第一輪）4月20日至4月22日：宏新閣

（第二輪）4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣；4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

（第三輪）4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣；5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣



每個單位可讓4名居民同時進入， 不過部份單位因局部結構損毀被圍封，則只能有兩名居民進入；少部份單位因被大火燒毀而造成結構重損毀，只能有一名居民進入。不計步行上落樓時間， 居民多逗留3小時， 每日分上下時段上樓，上午時段為9時至下午1時，下午是2時半至6時半。

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