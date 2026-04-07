復活節回港｜運輸署：港珠澳大橋往香港方向車輛通關廣場非常繁忙
撰文：石國威
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一連五日復活節及清明節長假今日（7日）結束，周一（6日）深夜時車龍估計有數公里長的港珠澳大橋珠海口岸(往香港方向)預計將繁忙。運輸署今午近4時稱，港珠澳大橋珠海口岸(往香港方向)的車輛通關廣場現時非常繁忙，呼籲計劃駕駛私家車經大橋返港的市民妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。
運輸署早前預計今日將有較多跨境旅客使用陸路口岸回港，呼籲有關旅客預早妥善規劃行程，在返港高峰時間的公共運輸需求會較高，由於候車時間亦會較長，請乘客耐心等候。
至下午約4時，運輸署宣布港珠澳大橋珠海口岸(往香港方向)的車輛通關廣場現時非常繁忙，呼籲計劃駕駛私家車經大橋返港的市民妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。
運輸署提醒市民可於開始行程前透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務(或前往https://traffic-info.gzazhka.com:5015/#/)，查詢大橋珠海口岸的車輛實時通關情況。
運輸署稱已指示公共運輸服務營辦商加強服務應付乘客需求，緊急交通事故協調中心會繼續監察各陸路口岸的公共運輸服務情況，並會透過運輸署網頁（及流動應用程式「香港出行易」，發放最新的交通消息。
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