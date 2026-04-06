長假還有「同歸於盡價」？啟田菜檔生意少三成 留港街坊稱因為窮
撰文：賴卓盈
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去年復活節長假荃灣有菜檔推全場10蚊3斤「同歸於盡」價引起熱議，當時藍田啟田市場亦有菜檔曾現5蚊4斤菜心苗。今日（6日）是復活節長假的第四日，藍田啟田市場人流又如何？
啟田市場有菜檔嘆，前日（4日）起生意減約三成，形容「平時忙到死，呢兩日就差啲。」不少附近街坊亦稱近日街市人流減半，有婦人稱留港皆因窮，「冇錢出去玩咪買餸囉，都係幾十蚊。」
藍田啟田市場續有優惠菜 7元「打份菜」不計重量「斷份買」
藍田啟田市場有菜檔推出優惠，7元可買到一份「打份菜」，12元買到兩份，包括生菜、油麥菜、菜心等。有菜檔員工指，長假期起生意下滑約三成，形容平時早晨街市相當繁忙，道路擠滿人，今日人流則較稀疏，「平時忙到死，呢兩日就差啲。」
有肉檔員工亦形容，近日生意下滑約一兩成，認為與港人外遊有關。他又指，近年每逢長假期生意都會跌，稱「唯有希望啲人返嚟香港後可以幫襯多啲啦。」
街市暢通無阻 街坊：行得舒服咗
黃小姐日日到啟田市場買菜，她認為近日不少港人趁假期外遊，導致街市人流大減，道路暢通無阻，「行得舒服咗。」她又表示，自己之所以仍留港買餸，是因為窮，「冇錢出去玩咪買餸囉，都係幾十蚊。」
馮小姐亦認為，長假期後街市人流慘淡，有商戶減價數元，仍生意不理想。她指會多幫襯小商戶，希望他們度過難關。
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