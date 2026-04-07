香港魚木．多圖｜黃白花海包圍櫻桃街天橋　附7大賞花點及交通

春天已到，是百花齊放的時節。有「樹頭菜」之稱的魚木近日在全港多區盛放開花，在路邊形成一片黃白花海，吸引不少市民觀賞及拍攝。其中大角咀櫻桃街至旺角亞皆老街的行人天橋上的魚木今日（7日）已見綻放，站在橋上，猶如被魚木花花海包圍。另本文列出7大賞花熱點，供愛花人士捉緊花季前往「打卡」。



大角咀櫻桃街的行人天橋旁的魚木今日（7日）全部盛放，站在橋上，猶如被魚木花花海包圍，吸引不少駐足觀賞及打卡。（梁鵬威攝）

大角咀櫻桃街的行人天橋旁的魚木今日（7日）全部盛放，站在橋上，猶如被魚木花花海包圍，吸引不少駐足觀賞及打卡。（梁鵬威攝）

大角咀櫻桃街的行人天橋旁的魚木今日（7日）全部盛放，站在橋上，猶如被魚木花花海包圍，吸引不少駐足觀賞及打卡。（梁鵬威攝）

香港魚木花花期一般在3至5月，維持大約數星期。魚木花屬白花菜科，花朵由四塊圓形花瓣組成，初期盛開時是白色，隨後轉為淡黃色，因花蕊外伸形似蜘蛛，又有「蜘蛛樹」之稱。

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大角咀櫻桃街的行人天橋旁的魚木今日（7日）全部盛放，站在橋上，猶如被魚木花花海包圍，吸引不少駐足觀賞及打卡。

大角咀櫻桃街的行人天橋旁，路邊的魚木今日（7日）全部盛放，站在橋上，猶如被魚木花花海包圍，吸引不少駐足觀賞及打卡。（梁鵬威攝）

大角咀櫻桃街的行人天橋旁，路邊的魚木今日（7日）全部盛放，站在橋上，猶如被魚木花花海包圍，吸引不少駐足觀賞及打卡。（梁鵬威攝）

大角咀櫻桃街的行人天橋旁，路邊的魚木今日（7日）全部盛放，站在橋上，猶如被魚木花花海包圍，吸引不少駐足觀賞及打卡。（梁鵬威攝）

大角咀櫻桃街的行人天橋旁，路邊的魚木今日（7日）全部盛放，站在橋上，猶如被魚木花花海包圍，吸引不少駐足觀賞及打卡。（梁鵬威攝）

大角咀櫻桃街的行人天橋旁，路邊的魚木今日（7日）全部盛放，站在橋上，猶如被魚木花花海包圍，吸引不少駐足觀賞及打卡。（梁鵬威攝）

大角咀櫻桃街的行人天橋旁，路邊的魚木今日（7日）全部盛放，站在橋上，猶如被魚木花花海包圍，吸引不少駐足觀賞及打卡。（梁鵬威攝）

除了大角咀櫻桃街天橋外，康文署亦列舉7個魚木花建議觀賞地點，包括摩士公園（近籃球場）、太子道西行人道、大埔海濱公園（近香花園）、天柏路行人道、天水圍公園（近網球場）、龍園（近正門入囗）、櫻桃街公園（近網球場），下文附交通資訊：

1. 摩士公園（近籃球場）

交通： 港鐵樂富站A出口步行約5至8分鐘，或黃大仙站C2出口步行約10分鐘前往摩士公園（三號公園）

2. 太子道西行人道

交通： 港鐵太子站B1出口步行約10至15分鐘，或旺角東站D出口步行約10分鐘；亦可乘搭途經太子道西的巴士（如1、1A、104等），在「聖德肋撒堂」站下車

3. 大埔海濱公園（近香花園）

交通：可乘坐九巴72A、73、73X、75X、271、275R、74K、75K、71K或71S號巴士，或選乘K17號港鐵接駁巴士；或由大埔墟港鐵站B出口出發，步行30分鐘。

4. 天柏路行人道

交通：天水圍港鐵站E3出口，步行約15分鐘，或輕鐵705、706 在銀座站步行約1分鐘

5. 天水圍公園（近網球場）

交通：乘搭輕鐵至銀座站，步行約5分鐘，進入公園後前往網球場方向

6. 天水圍龍園（近正門入囗）

交通： 乘搭輕鐵至銀座站，或乘搭多條途經天水圍市中心的巴士路線（如269B、269C、265B），步行約8分鐘可到

7. 櫻桃街公園（近網球場）

交通： 港鐵奧運站D3出口，經奧海城三期商場的天橋步行前往櫻桃街公園；或旺角站C出口沿亞皆老街步行約15分鐘