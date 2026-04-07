屯門邨巴周三早上兆麟苑班次減少2班　ABC旅運：員工未出院未回港

美以伊戰爭導致國際油價上升，車用燃油價格上揚。在屯門經營四條邨巴路線的「ABC旅運」周日（5日）公布暫時減少部份班次，不過由於事先未獲運輸署批准，昨日（6日）叫停減班。



然而ABC旅運今晚（7日）公布，「由於同事未出院，外游趕不（及）回港等原因」明早（8日，星期三）長假後首個上班日，兆麟苑往港島的NR711班次有兩班合而為一，另一班取消，即早上九班車，減至七班；其他三條路線未有受影響。



運輸署表示，已提醒營辦商，如有司機因事或身體不適而臨時缺勤，特別是居民上班和上學的上午繁忙時段，營辦商必須盡快安排後備人手提供服務，以盡量減少對乘客的影響並及時疏導候車乘客。



直至4月6日傍晚，ABC旅運稱由於縮減班次未獲經運輸署的批准，因此所有班次維持正常。（ABC旅運FB圖片）

ABC旅運4月8日開車時刻表

**NR711 兆麟苑→上環/中環/灣仔/銅鑼灣**

06:50｜07:10｜07:30｜07:45｜08:00｜08:20｜08:35

(07:40及07:50班次合併為07:45班次；08:10班次暫停，總數由九班減至七班）



**NR720 兆麟苑→長沙灣/旺角/油麻地/尖沙咀/紅磡**

07:00｜07:35｜07:55｜08:15｜08:35



**NR707 大興花園→長沙灣/旺角/油麻地/尖沙咀/紅磡**

07:40



**NR79 置樂花園→長沙灣/旺角/油麻地/尖沙咀/紅磡**

07:40



ABC旅運4月5日公布，公司由即日起無奈要暫時減少部份班次，尤其是乘客量較少的班次。（ABC旅運FB圖片）

ABC旅運周日公布減班次 預警油價續高企或全線停駛

在屯門經營四條邨巴路線的「ABC旅運」周日（5日）在社交平台公布，最近一個月柴油價格飆升超過一倍，邨巴每接載一名乘客，成本便增加5元以上，即日起無奈暫時減少部份班次，待成功向政府申請加價，或「油價奇蹟回落」後，將盡快恢復正常班次，惟若無辦法解决，或考慮全部邨巴路線停駛，或增設燃料附加費。

「ABC旅運」昨日（6日）傍晚再在社交平台發布「無奈通知」，稱由於縮減班次的決定未獲經運輸署批准，因此所有班次維持正常，將要繼續虧損，如有消息會通知市民，但也指「所有班次要維持正常，油價繼續升，我哋繼續蝕」。

運輸署：調整服務需得居民代表同意 至少14天前提交申請

運輸署昨表示，根據營業證的要求，如營辦商計劃調整服務詳情，需取得居民代表同意，並於最少14天前向運輸署提交申請。署方得悉ABC旅運正與居民代表討論調整服務詳情，並會於取得居民代表同意後向運輸署提交申請。

ABC旅運指，待成功申請加價，或「油價奇蹟回落」後，將會盡快恢復正常班次。（ABC旅運FB圖片）

除因有員工未出院 ABC旅運更稱因有員工外游趕不及回港

ABC旅運今晚(7日)在Facebook專頁公布，明早（8日）原計劃班次正常，「但由於同事未出院，外游趕不（及）回港等原因」，兆麟苑往港島的NR711班次有所調整：

NR711原07:40及07:50兩個班，改為07:45開出；NR711的08:10暫停。即原本這三個班次，只會有一班，在07:45開出。另外NR711的07:10、08:35和兆麟苑往九龍的NR720 07:00及08:35也會使用中巴行走。

運輸署：至今未接獲ABC旅運申請調整服務班次或收費

運輸署表示關注ABC旅運計劃減班次，署方至今未接獲申請調整服務班次或收費。署方已主動聯絡該居民巴士服務營辦商了解，得悉營辦商正與居民代表討論調整服務詳情，並會於取得居民代表同意後向運輸署提交申請。如接獲有關申請，署方會盡快處理。 署方會密切監察營辦商的服務。

運輸署續說，政府非常關注國際油價上漲對香港運輸的影響。在公共運輸服務方面，因應近日國際油價急升，署方一直與各公共運輸服務營辦商緊密聯繫，了解其營運情況，考慮到油價未來走向未完全明朗，政府會繼續密切留意局勢發展，確保公共運輸服務保持正常。