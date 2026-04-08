宏福苑｜合安覆聯署發起人暫不安排開業主大會：資料未符法定要求

宏福苑火災後政府解散原有法團管委會，委任合安管理有限公司為管理人。最近有業主聯署要求召開業主大會解答屋苑保險賠償、大維修剩餘款項等問題。發起聯署的業主最新收到合安回覆稱，經詳細審視及諮詢法律意見後，認為聯署發起人早前向合安發出的電郵，提及經網上表格收集到業主的關注，但無其他資料，另一封電郵提供的資料則未能符合相關法定要求，現階段不會安排業主會議。



宏福苑在本周日（4月5日）仍被圍封，外圍架設了鐵馬，並拉起印有「警察封鎖線，不得越過」字眼的藍白雙色封鎖膠帶。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

有宏福苑業主上月發起聯署致公開信予特政長官李家超，要求政府協助及督促合安盡快召開業主大會，包括公開8幢樓宇完整勘察報告、匯報屋苑及大維修財務狀況等。聯署方聲稱至少約570業戶聯署，超出《建築物管理條例》召開業主大會要求、即不少於5%業主提書面要求。

宏福苑火災後政府解散屋苑原有的法團管委會，並委任合安管理有限公司為管理人。（資料圖片／夏家朗攝）

有聯署發起人稱收到合安電郵回覆指，經詳細審視及諮詢法律意見後，認為居民發出提及透過網上表格收集到業主關注的電郵「無其他資料」，另一封電郵提供資料「未能符合相關的法定要求」，現階段不會安排業主會議。

合安日前在就宏福苑管理事宜開設的網上平台指，正積極籌備5月上旬的簡介會，匯報各項工作進度及其他事宜，詳情稍後公布﹐又指簡介會舉行日期，已考慮到居民返回單位執拾的安排，及獨委會已公布的聽證會時間表。